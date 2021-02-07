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В Иркутской области спасли из колодца кусачую собаку

Общество, 
Собака более 20 раз покусала своих спасителей

Днём 5 февраля в городе Тулун Иркутской области пожарные и работники станции по борьбе с болезнями животных спасли собаку, упавшую в глубокий колодец.

- Пёс более 20 раз покусал пожарных, которые спустились к нему в колодец глубиной больше пяти метров, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Собаку вытащили. Она никого не подпускала, распуталась в итоге из верёвок самостоятельно, после чего убежала.

Мнения пользователей на странице ГУ МЧС по Иркутской области, где появилось видео спасения собаки, разделились. «Она теперь побежит и покусает кого-нибудь...», «Меня беспокоит, что вдруг она ещё кого нибудь теперь покусает или растерзает», - пишут одни пользователи. Другие благодарят неравнодушных пожарных и делятся мнением, что животное просто было в стрессе. «Собака просто в панике была, мало того, что провалилась, испугалась, ещё и верёвкой затянули, естественно, она огрызалась, но это еще не значит, что она побежит и всех кусать начнет», - написала местная жительница.

собаки
 
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