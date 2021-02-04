Над Улан-Удэ нависла проблема собак из пригородных районов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Работа по очистке Улан-Удэ от собак может пройти впустую из-за отсутствия такой же в соседних районах



Вопрос содержания и обращения с домашними животными, в том числе, без владельцев, по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова взял на особый контроль зампред правительства Пётр Мордовской. Он назвал главные направления борьбы с собаками на улицах: контроль за правильным содержанием и помощь приютам, сообщили в пресс-службе правительстве Бурятии.



На специальном совещании Мордовской подчеркнул, что меры по борьбе с бешенством, с учётом вопросов содержания собак должны приниматься в соответствии с требованиями действующего законодательства не только в столице республики, но и во всех районах.



- Главам районных администраций, городских округов и сельских поселений необходимо срочно активизировать работу и поставить её на жесткий контроль. Отмечу, что муниципальный контроль полностью завален в районах. Считаю, что кроме Улан-Удэ и Заиграевского района, за 2020 год по статьям о недопущении нападения домашних животных на человека и нарушении правил выгула, работа не проводилась на должном уровне. Если посмотреть, сколько было обращений граждан с укусами и сколько составлено протоколов – цифры несопоставимые. Например, по Хоринскому району за прошлый год обратилось 59 человек, а составлен всего один протокол. По всем случаям укусов нужно разбираться в соответствии с требованиями действующего законодательства,- сказал он.



Пётр Мордовской особо обратил внимание участников совещания на недопустимость самовыгула.



- На сегодня в районах 80% нападений животных на людей происходит именно домашними питомцами, которые днем находятся на самовыгуле, сбиваются в стаи, а вечером «разбегаются по частным подворьям». В Улан-Удэ, конечно, ситуация немного иная: много собак, у которых на самом деле нет владельцев. Поэтому, перед нами стоит ещё одна задача – помочь приютам. Но, в любом случае, поручение по разъяснительной работе среди населения главы районов, в том числе и городских, должны взять на контроль и исполнять неукоснительно, - отметил Петр Мордовской.



Администрации Улан-Удэ также поручено рассмотреть возможность увеличения количества мобильных групп для проведения рейдовых мероприятий и проведения разъяснительных работ с владельцами собак не только в микрорайоне Забайкальский, но и во всех районах столицы Бурятии.



Председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев сообщил, что на данный момент по городу сформировано восемь штабов. Они отрабатывают обращения граждан об агрессивных животных на улицах и о нахождении домашних собак за территорией домовладений.



- Как показал опыт микрорайона Забайкальский, самым эффективным способом работы является создание оперативных штабов, где концентрируются и отрабатываются обращения граждан. По сигналам участники штабов оперативно выезжают на места. Таким образом, благодаря работе штабов управлением административного контроля проверено 9,2 тысячи домовладений, составлено 214 протоколов об административных правонарушениях и выдано 2,3 тысячи требований на явку. За вчерашний день по новым правилам мы уже составили 5 протоколов, то есть на владельцев собак, отпускающих своих питомцев на самовыгул. Они должны будут заплатить штраф в 5 тысяч рублей, - отметил Сергей Гашев.



Председатель комитета городского хозяйства также попросил глав ближайших к городу районов активнее включиться в работу и эффективно решать вопрос содержания и обращения с домашними животными.



- Мы сейчас в городе «зачистим» все улицы, убираем «кормовую базу», но наша работа пройдёт впустую, если Иволгинский и другие близлежащие районы такую же работу не проведут: собаки из этих районов попросту придут в город, - подчеркнул Сергей Гашев.



Начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев также напомнил, что в республике уже на протяжении нескольких лет остается напряжённой ситуация по заболеванию бешенством. И собаки, находящиеся на самовыгуле, часто становятся жертвами нападения диких лис, зараженных бешенством. А затем сами становятся очагом заражения для других животных и угрозой для человека.



- Сегодня у нас в республике в четырёх районах и на территории Улан-Удэ введен режим повышенной готовности ввиду того, что там были найдены мертвые животные, погибшие от бешенства. Зачастую трупы находят в непосредственной близости от населенных пунктов. В ближайшее время режим повышенной готовности может быть объявлен еще в ряде районов, сейчас найденные там животные проверяются на наличие бешенства в лабораториях. Хотелось бы отметить, что сознательных граждан, которые содержат своих животных по правилам, у нас все-таки больше. Надеемся, что это станет нормой для каждого жителя Бурятии, – сказал Эрдэм Сангадиев.





