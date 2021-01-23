В Улан-Удэ толпа окружила отдел полиции

Часть улан-удэнцев после окончания несанкционированной акции протеста пришла к Советскому отделу полиции. Толпа требовала освободить людей, задержанных сегодня.
Вскоре из отдела вышел один из задержанных. Его выход собравшие встретили громкими одобрительными криками.
Молодой человек пояснил, что на него составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Он не исключил, что будет обжаловать это решение.
Ему задали вопрос, сколько в отделе полиции ещё задержанных людей. Он сперва ответил, что десять. Затем добавил, что, скорее всего, правильная цифра – это восемь человек.
Также этот улан-удэнец сообщил, что задержанного днём на Театральной площади известного кинодеятеля, режиссёра Артёма Бурлова госпитализировали. Его увезли из отдела полиции на «скорой».
Участие в несанкционированных акциях грозит привлечением к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» или ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». Штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей.