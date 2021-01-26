В Бурятии бьют тревогу из-за рост цен на топливо
Сегодня на внеочередной сессии Народного Хурала во время обсуждения кандидатуры Всеволода Мухина на пост первого зампреда правительства Бурятии не раз подняли проблему цен на топливо.
Депутат Игорь Бобков напомнил о взлетевших ценах в том числе на дрова. «Байкал-Daily» уже сообщал об этой проблеме: дрова подорожали едва ли не вдвое – с 6 тысяч рублей до 12-ти за машину дров.
Депутат Виталий Лыгденов, член «Справедливой России», заявил также о резко подорожавшем сжиженном газе.
- Я, когда построил дом, всю округу уговаривал перейти на газ, на экологический вид топлива. Ведь мы говорим, что надо дышать чистым воздухом. В прошлом году газ стоил 25 рублей, это было нормально. На вчера цена стала 45 рублей, а сегодня – уже 51 рубль. Я стал врагом номер один всей округи, потому что я уговаривал соседей за экологию, в итоге оказался крайним, - поделился Лыгденов.
Он попросил правительство рассмотреть вопрос предоставления субсидий предприятиям, занимающимся поставками газа.
Бурятский депутат рассказал, как стал «врагом №1 для всей округи»
Общество, Фото:
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