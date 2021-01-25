 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

Ушёл из жизни экс-директор Тункинского нацпарка

Ушёл из жизни экс-директор Тункинского нацпарка
Общество, 
Анатолию Лехатинову было 85 лет

На 86-м году жизни скончался бывший директор национального парка «Тункинский» Анатолий Михайлович Лехатинов. Об этом «Байкал-Daily» сообщила его племянница.

Его не стало в ночь с воскресенья на понедельник. У Анатолия Михайловича случился сердечный приступ.

Анатолий Михайлович Лехатинов родился 29 октября в 1935 году в селе Хадахан в Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Он был известным в стране геологом, географом и геоэкологом, доктором геолого-минералогических наук, первым лауреатом Государственной премии России в области науки и техники по инженерной геологии в XX веке, заслуженным деятелем науки России и Республики Бурятия. С 1955 года он посвятил свою жизнь науке о Земле, изучению и прогнозированию опасных геологических процессов и явлений.

Анатолий Михайлович – автор более 300 опубликованных и рукописных научных работ, в том числе 15 монографий и атлас карт геологического содержания зоны Байкало-Амурской магистрали (в соавторстве), автор и редактор специальных карт многих регионов бывшего СССР и России. В национальном парке «Тункинский» он впервые организовал научно-исследовательские работы по ведению экологического мониторинга.

Научная деятельность Анатолия Лехатинова была отмечена золотой медалью «За заслуги в разведке недр», юбилейной медалью «30 лет БАМ», четырьмя медалями ВДНХ СССР, почётной грамотой министерства географии СССР.
смерть некролог национальный парк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школы Бурятии возвращаются к нормальной жизни
Школы Бурятии возвращаются к нормальной жизни
Общество, 25.01.2021
Исключение сделано только для Сотниковской школы
Ушёл из жизни экс-директор Тункинского нацпарка
Ушёл из жизни экс-директор Тункинского нацпарка
Общество, 25.01.2021
Анатолию Лехатинову было 85 лет
Новый театральный сезон стартует в Чите 30 января
Новый театральный сезон стартует в Чите 30 января
Общество, 25.01.2021
На спектаклях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования
В Бурятии заявили о планах привить от коронавируса 60% населения
В Бурятии заявили о планах привить от коронавируса 60% населения
Общество, 25.01.2021
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, кому прививки не будут ставить
На выходных в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков
На выходных в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков
Общество, 25.01.2021
В Иркутске устраняют последствия ночного снегопада
Сергей Зверев назвал третью причину посетить Бурятию
Сергей Зверев назвал третью причину посетить Бурятию
Общество, 25.01.2021
«Король гламура» продолжает проект «10 причин посетить Бурятию»
Один житель Бурятии скончался от коронавируса за сутки
Один житель Бурятии скончался от коронавируса за сутки
Общество, 25.01.2021
Заболеваемость коронавирусом в республике остаётся стабильной
Теннисист из Бурятии выиграл крупный турнир
Теннисист из Бурятии выиграл крупный турнир
Общество, 25.01.2021
Спортсмен стал победителем «Топ 10 сильнейших спортсменов России до 16 лет»
В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии создадут совет по туризму
В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии создадут совет по туризму
Общество, 25.01.2021
Здесь будут решаться вопросы туристической деятельности
Сангха обратилась с просьбой к жителям Бурятии
Сангха обратилась с просьбой к жителям Бурятии
Общество, 25.01.2021
Буддийская традиционная Сангха России и Хамбо Лама выпустили специальное обращение
Прокуратура проверит информацию о заболеваниях в детсадах Улан-Удэ
Прокуратура проверит информацию о заболеваниях в детсадах Улан-Удэ
Общество, 25.01.2021
Надзорный орган проверит организацию питания дошкольников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^