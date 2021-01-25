Анатолию Лехатинову было 85 лет
На 86-м году жизни скончался бывший директор национального парка «Тункинский» Анатолий Михайлович Лехатинов. Об этом «Байкал-Daily» сообщила его племянница.
Его не стало в ночь с воскресенья на понедельник. У Анатолия Михайловича случился сердечный приступ.
Анатолий Михайлович Лехатинов родился 29 октября в 1935 году в селе Хадахан в Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Он был известным в стране геологом, географом и геоэкологом, доктором геолого-минералогических наук, первым лауреатом Государственной премии России в области науки и техники по инженерной геологии в XX веке, заслуженным деятелем науки России и Республики Бурятия. С 1955 года он посвятил свою жизнь науке о Земле, изучению и прогнозированию опасных геологических процессов и явлений.
Анатолий Михайлович – автор более 300 опубликованных и рукописных научных работ, в том числе 15 монографий и атлас карт геологического содержания зоны Байкало-Амурской магистрали (в соавторстве), автор и редактор специальных карт многих регионов бывшего СССР и России. В национальном парке «Тункинский» он впервые организовал научно-исследовательские работы по ведению экологического мониторинга.
Научная деятельность Анатолия Лехатинова была отмечена золотой медалью «За заслуги в разведке недр», юбилейной медалью «30 лет БАМ», четырьмя медалями ВДНХ СССР, почётной грамотой министерства географии СССР.
Ушёл из жизни экс-директор Тункинского нацпарка
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