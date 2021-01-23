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В Улан-Удэ окончилась несогласованная протестная акция

В Улан-Удэ окончилась несогласованная протестная акция
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники несанкционированной акции спустились с центра на площадь Революции 

К четырём часам дня на Театральной площади Улан-Удэ окончилось несанкционированное публичное мероприятие, ранее запрещённое властями из-за пандемии коронавируса.

Произошло ещё несколько задержаний. Судя по всему, это молодые люди, которые окружили машину водителя, включившего на полную громкость трек группы IC3PEAK. Они не давали пройти полицейским к автомобилю и устроили толкучку вокруг сотрудников. Молодых людей посадили в автобус.




Таким образом, число задержанных выросло как минимум до семи. Ранее полиция увела в том числе женщину, которая внезапно начала раздеваться, а также кинодеятеля Артёма Бурлова. В целом же, отмечают очевидцы, полицейские вели себя с участниками несогласованного мероприятия корректно, не раз объясняя им незаконность сегодняшней акции.

С Театральной площади люди ушли вниз, на пешеходную улицу Ленина. Пройдя «Арбат», они дошли до площади Революции. 



По пути число людей сократилось. На площадь Революции дошло, по примерным подсчётам, около ста человек. Они скандировали лозунги, вроде «Мы здесь власть» и другие речёвки, обращённые к Кремлю. 

Полицейские с помощью громкоговорителей напоминали о незаконной подобной публичной акции и об административной ответственности. 

Постепенно люди расходятся. 







акция протеста
 
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