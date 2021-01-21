В Улан-Удэ запретили акцию в поддержку Навального

Пикеты планировалось провести в субботу



23 января на Театральной площади в Улан-Удэ планировалось проведение публичного мероприятия в поддержку политика-оппозиционера Алексея Навального. В этот день акции поддержки пройдут по всей стране. В столице Бурятии мероприятие оказалось под запретом.



Уведомление о проведении публичного мероприятия в форме пикетирования с участием 100 человек 23 января на Театральной площади было подано в администрацию Улан-Удэ 19 января.



- В связи с ограничительными мерами по указу главы Бурятии от № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)» организатору было предложено провести мероприятие после их снятий. Данное мероприятие не согласовано, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.



18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля. Навальный был задержан днём ранее в аэропорту «Шереметьево» после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев.



Алексей Навальный будет находиться под стражей в спецблоке следственного изолятора «Матросская тишина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

