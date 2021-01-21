Пикеты планировалось провести в субботу
23 января на Театральной площади в Улан-Удэ планировалось проведение публичного мероприятия в поддержку политика-оппозиционера Алексея Навального. В этот день акции поддержки пройдут по всей стране. В столице Бурятии мероприятие оказалось под запретом.
Уведомление о проведении публичного мероприятия в форме пикетирования с участием 100 человек 23 января на Театральной площади было подано в администрацию Улан-Удэ 19 января.
- В связи с ограничительными мерами по указу главы Бурятии от № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)» организатору было предложено провести мероприятие после их снятий. Данное мероприятие не согласовано, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.
18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля. Навальный был задержан днём ранее в аэропорту «Шереметьево» после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев.
Алексей Навальный будет находиться под стражей в спецблоке следственного изолятора «Матросская тишина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.
В Улан-Удэ запретили акцию в поддержку Навального
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пикеты планировалось провести в субботу
Чингис Маншеев провёл первое совещание в новом статусе
Коммунист Баир Цыренов расценил решение как «всё-таки поражение»
Зоригто Цыбикмитов умер на 59-м году жизни
В его составе 27 человек
Соёлма Дагаева рассказал об успехах и планах культурной жизни республики
Суд вынес решение по скандальному делу о медоборудовании онкодиспансера
Талантливым спортсменам не хватает специализированного зала
Даба-Жалсан Чирипов лишился своего поста после обновления правительства Бурятии
Федеральный канал рассказал, как в Улан-Удэ решили бороться с агрессивными питомцами
Депутаты Госдумы обеспокоены «собачьим» вопросом в столице Бурятии
Теперь Бурятская таможня будет заниматься фактическим контролем (осмотр, досмотр, наблюдение и т.д.) перемещаемых товаров
На реализацию всех задач министерству в прошлом году было выделено 15 млрд
Кадровый вопрос правительства Бурятии рассмотрят на внеочередной сессии
Решение о главе Тунки примет райсовет