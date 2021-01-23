В Улан-Удэ на Театральной площади задержали нескольких человек





Вышедшие на площадь люди взялись за руки и начали танцевать ёхор вокруг фонтана.













Точное число собравшихся пока неизвестно, но их не менее 300. Много молодых людей, в том числе студентов и школьников. Ранее о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц предупредил Роскомнадзор.По периметру площади стоят полицейские, которые по словам очевидцев, ведут себя корректно. Полиция спокойно разговаривала с пришедшими на Театральную площадь, прося разойтись и напоминая, что акция незаконна.Раздаются выкрики «Свободу», многие держат в руках плакаты, вроде «Я не за оппозицию, я за свободу выбора».Сообщается о нескольких задержаниях. Одной из них стала женщина, которая сперва скандировала лозунг, а затем внезапно начала раздеваться.Вскоре был задержан режиссёр, известный в Бурятии кинодеятель Артём Бурлов. Сам он успел прокомментировать на ходу журналистам, что считает, что «ничего не нарушал».Затем полицейские увели с места молодого человека. По его словам, за то, что «курил в общественном месте».Вскоре часть полицейских зашла в здание минфина Бурятии.