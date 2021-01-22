Смертельная авария случилась на остановке «Республиканская больница»
21 января 2021 года Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего улан-удэнца. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло в октябре 2019 года. Мужчина, управляя технически исправным автомобилем, вблизи трамвайной остановки на ул. Терешковой не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешеходов, находящихся на остановке.
В результате дорожно-транспортного происшествия два пешехода – мужчина и женщина погибли.
- Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор в законную силу не вступил.
В Улан-Удэ водителя за смерть двух пешеходов отправили в колонию
Общество, Фото:
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