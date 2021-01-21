Бурятский лама рассказал о восьми благих символах

Изображения этих восьми символов украшают все виды светских и сакральных буддийских объектов



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о восьми благих буддийских символах. Это зонт, пара золотых рыб, драгоценная бумпа (сосуд), лотос, белая раковина, закручивающаяся вправо, бесконечный узел, знамя победы и золотое колесо.



- В буддизме восемь благих символов представляют собой подношения, совершённые богами Будде Шакьямуни сразу же после достижения им Просветления. В медицинской традиции буддизма эти восемь символов также представляются восемью драгоценными органами тела Будды: зонт обозначает селезёнку, две золотые рыбки – почки, сосуд драгоценностей – желудок, лотос обозначает печень, раковина – желчный пузырь, бесконечный узел символизирует кишечник, победоносное знамя представляет лёгкие, а колесо – сердце. Колесо с восемью спицами, изготовленное из кости или золота, украшает грудь многих буддийских божеств и символизирует восемь спиц или восемь лепестков лотоса сердечной чакры, - поделился любопытными фактами Еши Намжил лама.



Изображения этих восьми символов украшают все виды светских и сакральных буддийских объектов. Они встречаются на резной деревянной мебели, на кованых металлических изделиях, на стенных панелях, на коврах и на шёлковой ткани. Эти восемь символов часто рисуются на дороге, ведущей в храм или монастырь, при помощи разноцветных порошков и служат знаком приветствия и почтения прибывающим именитым духовным гостям.



- Зонт – это символ величия, власти и защиты, пара золотых рыб – это символ достатка и плодородия, бумпа – великое блаженство и счастье, лотос – чистая изначальная природа совершенного Будды, а также отречение от сансары, раковина символизирует провозглашение Учения, колесо означает трансформацию духовных изменений, поворот всех трёх основных проповедей Будды, преодолевающих все препятствия и иллюзии, знамя победы говорит о непреложности и неизменности Учения, бесконечный узел означает бесконечную Мудрость и Сострадание Будды, а также взаимозависимое возникновение, лежащее в основе существования. Можно сказать, что восемь благих символов стали обязательным атрибутом буддизма, - объяснил Еши Намжил лама.







