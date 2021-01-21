В экспозиции представлены самовары разных эпох
С 20 января в музее истории Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая русскому самовару, под названием «Генерал стола». Посетителям предлагается полюбоваться на самовары разных периодов. На выставке можно увидеть самовары, изготовленные на фабриках « Земскiй и Шишеловъ», торгового дома «Б.Г. Тейле съ сыновьями», «Тулпромторга имени Ленина», и многие другие.
- История «генерала стола» уходит в далёкое прошлое. По легенде, самовар привёз в Россию из Голландии царь Пётр Первый. Происхождению самовара мы обязаны чаю, который появился в России в 16 веке и стал самым популярным напитком. До нас дошли медные лужёные самовары, керосиновые, с боковой трубой, а также модели разных форм: яйцевидные, с петлеобразными ручками, дорожные модели со съёмными ножками. Расцвет самоварного дела в России приходится на 19 век. Каких только самоваров не делали на заводах! В народе самовары называли по их форме: пламя, репка, ваза, дуля, жёлудь, пасхальное яйцо, - сообщает пресс-служба музея.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также в честь Сагаалгана проводится «Марафон благопожеланий»
Забег соединит Бурятию и Иркутскую область
Чемпионат состоится 25 января
Прошли учения расчётов ОТРК «Искандер» ВВО
На Байкале разместят 3 пункта мониторинга землетрясений
Приём заявок стартует 4 февраля
Ещё один представитель края завоевал «серебро»
В архиве находится более миллиона документов
В настоящее время в городе открыто 133 дошкольных учреждения
У школьников есть возможность попасть в фильм о красоте и величии России
Всего запланировано провести около ста мероприятий
По Курбинскому мосту начато автомобильное движение
У команды 5 «золота», 3 «серебра» и 6 «бронз»
Предполагается освоить территорию за микрорайоном Октябрьский
9 января 2021 года на 91 году жизни не стало Бато-Дугара Дондоковича Дондокова