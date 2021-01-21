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В Улан-Удэ открылась выставка самоваров

В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
Общество,  Фото:pixabay.com
В экспозиции представлены самовары разных эпох

С 20 января в музее истории Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая русскому самовару, под названием «Генерал стола». Посетителям предлагается полюбоваться на самовары разных периодов. На выставке можно увидеть самовары, изготовленные на фабриках « Земскiй и Шишеловъ», торгового дома «Б.Г. Тейле съ сыновьями», «Тулпромторга имени Ленина», и многие другие.

- История «генерала стола» уходит в далёкое прошлое. По легенде, самовар привёз в Россию из Голландии царь Пётр Первый. Происхождению самовара мы обязаны чаю, который появился в России в 16 веке и стал самым популярным напитком. До нас дошли медные лужёные самовары, керосиновые, с боковой трубой, а также модели разных форм: яйцевидные, с петлеобразными ручками, дорожные модели со съёмными ножками. Расцвет самоварного дела в России приходится на 19 век. Каких только самоваров не делали на заводах! В народе самовары называли по их форме: пламя, репка, ваза, дуля, жёлудь, пасхальное яйцо, - сообщает пресс-служба музея.

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выставка Улан-Удэ музей истории города самовар
 
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