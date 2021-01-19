Антитеррористическая защищенность обеспечена в трёх школах Кабанского района
Под контролем судебных приставов три школы Кабанского района Бурятии оснастили металлоискателями. Такое требование школам выдвинула районная прокуратура в целях обеспечения антитеррористической защищенности, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Деньги на покупку оборудования выделили из местного бюджета.
На сегодняшний день металлоискателями оснащены школы села Большая Речка и посёлка Селенгинск, а также Каменский лицей имени Кожевина.
Три школы в Бурятии обязали оснастить металлоискателями
Общество, Фото:
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