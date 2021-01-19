Три школы в Бурятии обязали оснастить металлоискателями

Антитеррористическая защищенность обеспечена в трёх школах Кабанского района



Под контролем судебных приставов три школы Кабанского района Бурятии оснастили металлоискателями. Такое требование школам выдвинула районная прокуратура в целях обеспечения антитеррористической защищенности, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Деньги на покупку оборудования выделили из местного бюджета.



На сегодняшний день металлоискателями оснащены школы села Большая Речка и посёлка Селенгинск, а также Каменский лицей имени Кожевина.

