В Забайкалье прошёл региональный турнир, посвящённый памяти Светланы Макаровой
Региональные соревнования по баскетболу среди мужских и женских команд, посвящённые памяти Светланы Макаровой прошли в городе Чите в спортивном зале спорткомплекса «Университет» с 4 по 8 января.
- По результатам соревнований среди мужчин первое место одержала баскетбольная команда «Чита», второе место заняла команда «Мегаполис», третье – «Локомотив». Среди девушек первое место у команды «Забайкалье», второе место - «Даурия», третье место у баскетбольной команды Забайкальского государственного университета, - рассказал главный судья соревнований Александр Буторин.
Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд: представители Читы и гости из Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Баскетболисты Улан-Удэ приняли участие в соревнованиях в Чите
Общество, Фото:
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