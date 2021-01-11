 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 января

10 января

Популярное

В Улан-Удэ девушка за деньги показала пранкеру грудь

В Улан-Удэ девушка за деньги показала пранкеру грудь
Общество, 
Очередной пранк возмутил многих пользователей

Улан-удэнский пранкер, известный как Сода, уговорил горожанку за 10 тысяч рублей показать ему грудь. Правда, происходило это в машине, а лицо девушки на видео замазано.

Сперва пранкер предложил девушке за 10 тысяч рублей продать свой лифчик. От этого предложения она отказалась. Но когда ей предложили обнажить грудь в автомобиле и заверили, что лицо в видео скроют, она ответила: «Пофигу, давай».



Пранкер задаётся в социальной сети вопросом – Деньги решают всё?

Одно пользователи возмутились поведением девушки, да и самим экспериментом блогера, другие поставили под сомнение пранк: «Жесть», «Сущность девушек с Улан-Удэ», «Все, иссякла фантазия, отписка точно», «Докатились», «Шок-контент», «Постанова по-любому», «Поставное это всё» и т.д.

«Сода» довольно часто устраивает подобные пранки. Так, недавно молодой человек проверял горожан, за какую сумму денег они готовы получить взбитыми сливками в лицо.

Также он недавно проверял порядочность иркутян. Парень в торговых центрах или на улице специально ронял деньги перед прохожими и шёл дальше. Все люди, которые видели, что он обронил деньги, поднимали их и догоняли пранкера, чтобы вернуть купюру. «К счастью, все люди отдали полностью все деньги, которые я ронял», - отмечал «Сода».




пранкеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский оперный театр подарил врачам БСМП 115 билетов
Бурятский оперный театр подарил врачам БСМП 115 билетов
Общество, 11.01.2021
Медики бесплатно послушали оперных звёзд
В Улан-Удэ девушка за деньги показала пранкеру грудь
В Улан-Удэ девушка за деньги показала пранкеру грудь
Общество, 11.01.2021
Очередной пранк возмутил многих пользователей
В России появится новый дорожный знак
В России появится новый дорожный знак
Общество, 11.01.2021
Дорожный знак будет предупреждать о работе фото- и видеокамер
Коронавирус выявили ещё у 149 жителей Бурятии
Коронавирус выявили ещё у 149 жителей Бурятии
Общество, 11.01.2021
Заболеваемость держится примерно на одном уровне
В нацпарке Бурятии чаще всего мусорят стеклянными бутылками
В нацпарке Бурятии чаще всего мусорят стеклянными бутылками
Общество, 11.01.2021
По итогам исследований стало ясно, что около половины всех отходов туристов – это ценное вторичное сырьё
Улан-удэнцев достало брызгание молоком из окон
Улан-удэнцев достало брызгание молоком из окон
Общество, 11.01.2021
Некоторые обряды буддистов и шаманистов доставляют немало неудобств жителям
Житель Бурятии сыграл в фильме «Серебряные коньки»
Житель Бурятии сыграл в фильме «Серебряные коньки»
Общество, 11.01.2021
В кинокартине героя Бато Шойжонова зовут Чингиз
В Бурятии инвалид слишком сильно верил в государство
В Бурятии инвалид слишком сильно верил в государство
Общество, 11.01.2021
Мужчина отказывался платить за проживание в доме-интернате
Алиса Жамбалова стала 12-й среди сильнейших лыжниц мира
Алиса Жамбалова стала 12-й среди сильнейших лыжниц мира
Общество, 11.01.2021
На последнем этапе «Тур де Ски» бурятская лыжница упала
В Улан-Удэ объявили о сборе новогодних живых ёлок
В Улан-Удэ объявили о сборе новогодних живых ёлок
Общество, 11.01.2021
Зелёных красавиц пустят на мульчу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^