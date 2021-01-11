В Улан-Удэ девушка за деньги показала пранкеру грудь

Сперва пранкер предложил девушке за 10 тысяч рублей продать свой лифчик. От этого предложения она отказалась. Но когда ей предложили обнажить грудь в автомобиле и заверили, что лицо в видео скроют, она ответила: «Пофигу, давай».









