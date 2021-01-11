В Улан-Удэ девушка за деньги показала пранкеру грудь

Улан-удэнский пранкер, известный как Сода, уговорил горожанку за 10 тысяч рублей показать ему грудь. Правда, происходило это в машине, а лицо девушки на видео замазано.
Сперва пранкер предложил девушке за 10 тысяч рублей продать свой лифчик. От этого предложения она отказалась. Но когда ей предложили обнажить грудь в автомобиле и заверили, что лицо в видео скроют, она ответила: «Пофигу, давай».
Пранкер задаётся в социальной сети вопросом – Деньги решают всё?
Одно пользователи возмутились поведением девушки, да и самим экспериментом блогера, другие поставили под сомнение пранк: «Жесть», «Сущность девушек с Улан-Удэ», «Все, иссякла фантазия, отписка точно», «Докатились», «Шок-контент», «Постанова по-любому», «Поставное это всё» и т.д.
«Сода» довольно часто устраивает подобные пранки. Так, недавно молодой человек проверял горожан, за какую сумму денег они готовы получить взбитыми сливками в лицо.
Также он недавно проверял порядочность иркутян. Парень в торговых центрах или на улице специально ронял деньги перед прохожими и шёл дальше. Все люди, которые видели, что он обронил деньги, поднимали их и догоняли пранкера, чтобы вернуть купюру. «К счастью, все люди отдали полностью все деньги, которые я ронял», - отмечал «Сода».