В центре Улан-Удэ появился «сказочный сад»

Яблони украсили светодиодной подсветкой
В Улан-Удэ установили светодиодную подсветку на 103 яблонях по улице Ленина. Эти яблони растут от Бурятского театра оперы и балета до ТЦ «Форум».
Морозоустойчивая светодиодная сетка будет работать круглогодично и зимой, и летом.
- Несмотря на сильные морозы, светящиеся деревья создают тёплую уютную атмосферу на центральной улице города, - заявили в администрации Улан-Удэ.
За всё время проведения акции более 26 тысяч детей со всей республики получили свои подарки
Яблони украсили светодиодной подсветкой
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