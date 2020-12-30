В центре Улан-Удэ появился «сказочный сад»

В Улан-Удэ установили светодиодную подсветку на 103 яблонях по улице Ленина. Эти яблони растут от Бурятского театра оперы и балета до ТЦ «Форум».





- Несмотря на сильные морозы, светящиеся деревья создают тёплую уютную атмосферу на центральной улице города, - заявили в администрации Улан-Удэ.









Морозоустойчивая светодиодная сетка будет работать круглогодично и зимой, и летом.