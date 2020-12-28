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Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток завершила приём заявок

Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток завершила приём заявок
Общество, 
Бурятия представлена здесь четырьмя проектами: два из Улан-Удэ, ещё два — из села Кырен

Исполнительная дирекция X региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток завершила заявочную кампанию. К экспертному онлайн-голосованию было допущено 40 проектов, ещё 10 заявок не прошли предварительный технический отбор.

Самыми популярными среди участников в этом году стали номинации «Развитие и продвижение территорий», «Корпоративные коммуникации» и «Антикризисные коммуникации в период пандемии»: в них заявлено по восемь проектов. На втором месте — номинация «Продвижение государственных и общественных программ» (шесть проектов). По четыре проекта представлено в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и «Маркетинговые коммуникации», два проекта — в номинации «Благотворительность».

Больше всего проектов (14) представили на конкурс специалисты и компании из Владивостока, на втором месте — Якутск (восемь), на третьем — Хабаровск (шесть проектов). Бурятия представлена четырьмя проектами: два из Улан-Удэ, еще два — из села Кырен. Предварительный технический отбор также прошли три проекта из Находки, два из Уссурийска, проекты из Благовещенска, Мирного и Москвы.

«Масштаб конкурсных проектов в этом году впечатляют, как и география заявок — от российско-германского проекта из Москвы до антиковидной инициативы из бурятского села. Экспертам предстоит непростой выбор, но у них в любом случае, я уверен, получится интересный шорт-лист», — заявил исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток Владислав Шулаев.

По итогам экспертного онлайн-голосования в каждой номинации определится по три проекта, которые будут представлены на завершающих мероприятиях премии 26 января. Лучшие проекты из общего числа работ, заявленных на конкурс, будут рекомендованы к участию в национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без оплаты регистрационного взноса. Оператором региональной премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

Справка: 

Национальная премия «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов. Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года.

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