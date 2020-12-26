Национальные центры рассказали студентам о рождественских традициях
В Улан-Удэ прошёл этнокультурный праздник «Рождественская звезда». В городской библиотеке имени И.К. Калашникова представители немецкого, литовского и польского национальных центров рассказали о рождественских традициях своих народов преподавателям и студентам Бурятского республиканского информационно-экономического техникума и Бурятского института инфокоммуникаций. Встреча проходила в виртуальном режиме Zoom-конференции.
Центры презентовали произведения прикладного творчества своих стран, представили излюбленные блюда национальной кухни, которые украшают их рождественский стол, и даже праздничные костюмы. С музыкальным номером перед участниками встречи выступила студентка музыкально-гуманитарного лицея. В завершении праздника гости из национальных центров обменялись подарками. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.
В Улан-Удэ провели этнокультурный праздник «Рождественская звезда»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Усиленную подготовку к мероприятию начали специалисты РЭБ ВВО
На нём будут представлены соревнования по уличным видам спорта
Национальные центры рассказали студентам о рождественских традициях
Федеральный эксперт в сфере туризма составил топ мест региона
Вакцина была доставлена вертолётом из Забайкальского края
Международный турнир «AJP Russia National Pro Gi & No Gi» прошёл 20 декабря в Москве
В Забайкальском крае подведены итоги конкурса «Зимняя сказка»
Среди награждённых – «Герой уходящего года» Ксения Доноева
Им стал стрелок Артём Черноусов
Церемония подведения итогов прошла в холле краевой филармонии
В этом году Союзу композиторов 80 лет
Молодой человек спас людей из горящего дома
По вечерам ледовый городок становится особенно привлекательным
По словам родных, врачи делают «всё возможное и невозможное»
Лесники собирали шишки и встретились с зайцем