В Улан-Удэ провели этнокультурный праздник «Рождественская звезда»

Национальные центры рассказали студентам о рождественских традициях



В Улан-Удэ прошёл этнокультурный праздник «Рождественская звезда». В городской библиотеке имени И.К. Калашникова представители немецкого, литовского и польского национальных центров рассказали о рождественских традициях своих народов преподавателям и студентам Бурятского республиканского информационно-экономического техникума и Бурятского института инфокоммуникаций. Встреча проходила в виртуальном режиме Zoom-конференции.



Центры презентовали произведения прикладного творчества своих стран, представили излюбленные блюда национальной кухни, которые украшают их рождественский стол, и даже праздничные костюмы. С музыкальным номером перед участниками встречи выступила студентка музыкально-гуманитарного лицея. В завершении праздника гости из национальных центров обменялись подарками. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.

