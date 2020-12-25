Среди редких имён: Маркус, Амур, Лилит и Евлалия
В Забайкальском крае проанализировали, какие имена для новорожденных были в уходящем году самыми популярными, а какие – редкими. Как и в 2019 году, в тройках лидеров находятся Артём, Александр и Максим, а также София, Анастасия, Виктория.
Чаще всего в 2020 году новорожденным мальчикам давали имена Артём, Александр, Максим, Матвей, Дмитрий, Михаил, Егор Иван, Богдан и Кирилл. Девочкам - София, Дарья, Анастасия, Виктория, Ева, Анна, Милана, Полина, Екатерина и Мария.
Самыми редкими для 2020 года среди мальчиков стали имена Эмиль, Симеон, Лука, Еремей, Адриан, Даниэль, Радион, Алекс, Стефан, Евсей, Маркус, Амур, Харитон, Антип. Среди девочек – Иванна, Ванесса, Лилит, Агнесса, Евлалия, Жасмин, Иветта, Афина, Златослава, Милада, Глафира, Магдалина, Магдалена, Ария, Радослава, Нонна, Николетта, Алекса, Мария-Николь, Хлоя, Дианна, Катрин и Каталея Орхидея. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГСа региона.
В Забайкалье назвали популярные и редкие имена детей в 2020 году
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