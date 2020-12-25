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В Чите выберут лучшее новогоднее видеопоздравление

В Чите выберут лучшее новогоднее видеопоздравление
Общество,  Фото:pixabay.com
Поздравление должно быть оригинальным и связанным со спортом

В Забайкальском крае объявлено о старте конкурса «Самое оригинальное поздравление с Новым Годом».

- Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо быть подписчиком в социальной сети Инстаграм на аккаунт @chita_sport75. Записать новогоднее видеопоздравление в свободном формате. В поздравлении обязательно должна присутствовать спортивная тема, - рассказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Читы Алексей Злобин.

Также он добавил, что будут определены три лучших участника, которые сделают самые креативные и интересные видеопоздравления. По результатам участники получат памятные призы и подарки.

Новогодние поздравления можно отправлять в директ аккаунта социальной сети Инстаграм или мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram по номеру телефона +79243852070. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
конкурс Чита Новый год спорт
 
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