В Чите выберут лучшее новогоднее видеопоздравление

Поздравление должно быть оригинальным и связанным со спортом



В Забайкальском крае объявлено о старте конкурса «Самое оригинальное поздравление с Новым Годом».



- Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо быть подписчиком в социальной сети Инстаграм на аккаунт @chita_sport75. Записать новогоднее видеопоздравление в свободном формате. В поздравлении обязательно должна присутствовать спортивная тема, - рассказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Читы Алексей Злобин.



Также он добавил, что будут определены три лучших участника, которые сделают самые креативные и интересные видеопоздравления. По результатам участники получат памятные призы и подарки.



Новогодние поздравления можно отправлять в директ аккаунта социальной сети Инстаграм или мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram по номеру телефона +79243852070. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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