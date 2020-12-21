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В Иркутской области спасли от браконьеров кабаргу

В Иркутской области спасли от браконьеров кабаргу
Общество,  Фото:предоставлено министерством лесного комплекса
Животное попало в ловушку, оставленную браконьерами

17 декабря инспекторы в области охраны окружающей среды Жигаловского лесничества Иркутской области спасли самку кабарги. Животное попало в петлю, которую установили браконьеры на территории охотничьих угодий.

Самку обнаружили во время рейда.

- Жизни и здоровью кабарги ничего не угрожает. Она была освобождена и выпущена на свободу, - сообщили в пресс-службе министерстве лесного комплекса Иркутской области.
дикие животные
 
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