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В Улан-Удэ пранкер кидал сливки в лицо прохожим

В Улан-Удэ пранкер кидал сливки в лицо прохожим
Общество, 
Делали это за деньги

Пранкер из Улан-Удэ под псевдонимом Сода в своём аккаунте в Instagram выложил ролик с экспериментом «Деньги решают всё?»

Молодой человек подходил к людям на улице. Он предлагал им за деньги получить в лицо взбитыми сливками, которыми наполнил одноразовую тарелку.

Первым согласившимся стал парень на площади Советов. Принять участие в пранке он согласился за три тысячи рублей.

Получить сливками по лицу согласились и молодые люди в торговом центре. Они попросили две тысячи рублей.


«Господи, я аниматором работаю сейчас 2500 р. в час. И на моем лице не только сливки бывают», «Пушка», «Рассмешили», «Деньги получили, еще и сливок поели. Кайф», - написали подписчики пранкера.
пранкеры
 
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