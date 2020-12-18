В Улан-Удэ пранкер кидал сливки в лицо прохожим

Получить сливками по лицу согласились и молодые люди в торговом центре. Они попросили две тысячи рублей.







Пранкер из Улан-Удэ под псевдонимом Сода в своём аккаунте в Instagram выложил ролик с экспериментом «Деньги решают всё?»Молодой человек подходил к людям на улице. Он предлагал им за деньги получить в лицо взбитыми сливками, которыми наполнил одноразовую тарелку.Первым согласившимся стал парень на площади Советов. Принять участие в пранке он согласился за три тысячи рублей.«Господи, я аниматором работаю сейчас 2500 р. в час. И на моем лице не только сливки бывают», «Пушка», «Рассмешили», «Деньги получили, еще и сливок поели. Кайф», - написали подписчики пранкера.