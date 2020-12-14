МВД Бурятии выберет лучшие детские рисунки и песни

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Имена победителей объявит полицейский Дед Мороз



МВД Бурятии объявило детский конкурс профилактических работ «Безопасный Новый год». Конкурс приурочен к ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», которая в этом году стартует 21 декабря и продлится до 15 января 2021 года.



К участию в творческом состязании приглашаются дети в возрасте до 17 лет, в том числе, в составе творческих коллективов, проживающие в Бурятии. Ребятам нужно нарисовать рисунок, прочитать стихотворение и или спеть песню на одну из предложенных тем. Это профилактика мошенничеств, карманных краж, дорожно-транспортного травматизма, интернет-безопасность, противодействие коррупции, формирование межэтнической толерантности.



Декламировать можно как чужие произведения (с указанием автора), так и собственного сочинения.



Фото рисунков и видео со стихами и песнями с заявкой необходимо направить в официальный аккаунт регионального МВД «Полиция Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте».



Работы принимаются до 27 декабря. Лучшие из них будут размещены в паблике социальной сети и примут участие в интернет-голосовании. Победителей и призёров определят сами подписчики.



15 января в онлайн-режиме состоится торжественное подведение итогов при участии членов общественных советов. Полицейский Дед Мороз объявит имена победителей, которые получат ценные призы, а работы финалистов в дальнейшем будут использованы в профилактической деятельности полицейских.

