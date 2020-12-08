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Делом о скандальной вечеринке в «Фабрике» займётся Верховный суд Бурятии

Делом о скандальной вечеринке в «Фабрике» займётся Верховный суд Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Кирилла Покацкого пытаются всё же привлечь к ответственности за нелегальную вечеринку

7 декабря управление Роспотребнадзора подало апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии на решение Октябрьского райсуда по поводу массовой нелегальной вечеринки в гриль-баре «Фабрика».

Как сообщал «Байкал-Daily», подпольная вечеринка состоялась в одну из пятниц в конце ноября. Участники тусовок были без масок, не соблюдали дистанцию, да и в принципе никакой вечеринки не должно было быть. В Бурятии действует запрет на массовые развлекательные и досуговые мероприятиях, в тех же кафе можно собираться не более четырёх человек за столом, а танцплощадки под запретом. Вечеринка состоялась в гриль-баре «Фабрика», которым владеет Кирилл Покацкий, сын известного бурятского бизнесмена и депутата Народного Хурала Вячеслава Покацкого. На Кирилла Покацкого завели административное производство по ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Видео с нелегальной вечеринки утекло в Сеть, после чего проверку провела полиция, подтвердившая нарушение. В конце ноября Роспотребнадзор временно приостановил деятельность гриль-бара «Фабрика».

Тем не менее, 2 декабря судья Октябрьского районного суда внезапно прекратила производство с формулировкой «за отсутствием состава административного правонарушения». Решение суда глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «циничным».

- Вызывающее решение суда в отказе, в непризнании нарушений со стороны Фабрики Гриль. Вызывающе циничное заключение, - сказал глава Бурятии на оперштабе (видео комментария главы опубликовал телеграм-канал «Степной дозор»).

Накануне Алексей Цыденов попросил Роспотребнадзор подать апелляцию, а прокуратуру – подключиться к этому вопросу.

- 7 декабря управлением Роспотребнадзора подана апелляционная жалоба в Верховный суд Бурятии на постановление Октябрьского районного суда Улан-Удэ о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Покацкого Кирилла Вячеславовича по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Апелляционная жалоба подана через Октябрьский районный суд. Напомним, в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан временно приостановлена деятельность заведения «Фабрика Гриль», где 21 ноября, по информации МВД по Бурятии, было проведено массовое (развлекательное) мероприятие, - говорится в сегодняшнем сообщении управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Отметим, на защиту владельца «Фабрики» бросался некий молодой человек, заявивший, что именно он организовал ту вечеринку и «порицать собственников здания» не надо.


Верховный суд Бурятии Роспотребнадзор коронавирус предприниматели
 
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