В заведении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований
В ходе проверки лаунж-бара «Сова» в Улан-Удэ выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Не проводилось обеззараживание воздуха, неудовлетворительно проводились дезинфекционные мероприятия, отсутствовали условия для соблюдения социальной дистанции и другие нарушения. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Управлением совместно с органами полиции в ночь с 11 на 12 декабря проведены контрольно-надзорные мероприятия в лаунж-баре «Сова», где проходило развлекательное мероприятие. Как сообщал «Байкал-Daily», во время сегодняшнего ночного рейда была обнаружена подпольная вечеринка. В отношении участников вечеринки составили протоколы.
- По фактам выявленных нарушений деятельность объекта временно приостановлена. Готовятся материалы для направления в судебные органы, - отметили в управлении Роспотребнадзора по республике.
В Улан-Удэ бар, где прошла вечеринка, временно закрыли
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