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В Советском районе Улан-Удэ открыли зимний спортивный сезон

В Советском районе Улан-Удэ открыли зимний спортивный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Открытие состоялось в микрорайоне Заречный

Сегодня в микрорайоне Заречный прошло праздничное открытие зимнего спортивного сезона Советского района Улан-Удэ. Мероприятие прошло на катке спортивной школы олимпийского резерва имени Геннадия Манжуева. На открытии собрались школьники и детсадовцы со всего Заречного.

- Этот день является уже традиционным как Советского района, так и всего города. Формирование здорового образа жизни населения является одним из приоритетных вопросов, которыми мы занимаемся. Наша задача не только увеличить количество спортивных объектов, но максимально охватить жителей и привлечь к здоровому образу жизни, - отметил руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Базар Батожаргалов.



Детвора собралась на хоккейной коробке задолго до начала торжественного открытия. Дети помладше оттачивали свои навыки в фигурном катании, а ребята постарше репетировали синхронность катания с флагами под зажигательную музыку. Красочное представление они показали во время открытия.

- Вообще мне зима больше нравится. На санях кататься можно, на горке. Ещё мы в школе на лыжах катаемся. Сейчас на каток будем ходить. Но я пока плохо катаюсь, - рассказал «Байкал-Daily» школьник Даниил.

В конце торжественного открытия школьники посоревновались в эстафете на коньках.

Всего в Советском районе для любителей зимних видов спорта готовятся к эксплуатации семь катков и девять хоккейных коробок.









администрация Улан-Удэ
 
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