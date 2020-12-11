В Советском районе Улан-Удэ открыли зимний спортивный сезон

Открытие состоялось в микрорайоне Заречный
Сегодня в микрорайоне Заречный прошло праздничное открытие зимнего спортивного сезона Советского района Улан-Удэ. Мероприятие прошло на катке спортивной школы олимпийского резерва имени Геннадия Манжуева. На открытии собрались школьники и детсадовцы со всего Заречного.
- Этот день является уже традиционным как Советского района, так и всего города. Формирование здорового образа жизни населения является одним из приоритетных вопросов, которыми мы занимаемся. Наша задача не только увеличить количество спортивных объектов, но максимально охватить жителей и привлечь к здоровому образу жизни, - отметил руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Базар Батожаргалов.
Детвора собралась на хоккейной коробке задолго до начала торжественного открытия. Дети помладше оттачивали свои навыки в фигурном катании, а ребята постарше репетировали синхронность катания с флагами под зажигательную музыку. Красочное представление они показали во время открытия.
- Вообще мне зима больше нравится. На санях кататься можно, на горке. Ещё мы в школе на лыжах катаемся. Сейчас на каток будем ходить. Но я пока плохо катаюсь, - рассказал «Байкал-Daily» школьник Даниил.
В конце торжественного открытия школьники посоревновались в эстафете на коньках.
Всего в Советском районе для любителей зимних видов спорта готовятся к эксплуатации семь катков и девять хоккейных коробок.
Церемония прошла у «Чёрного тюльпана»
Жители Петровск-Забайкальска смогут смотреть кинопремьеры
Открытие состоялось в микрорайоне Заречный
Есть первые пострадавшие от катания на стихийных горках
Сегодня в 18:30 Бурятский театр оперы и балета на своем Youtube-канале и портале «Культура.рф» представит первый в истории продукт, созданный исключительно для онлайн-показа
Вакцину будут ставить медикам, работающим с больными ковидом
«Кому надо – катаются», - прокомментировали местные власти
Вход на каток на площади Советов будет бесплатным
Скульптуру вырезали в честь недавней победы бурятских бууз на конкурсе
Ночной Улан-Удэ вновь сфотографировали с высоты МКС
Летний пожар ничему не научил обслуживающую организацию
Бурятия взяла Гран-при национальной премии Russian Event Awards-2020. ВИДЕО
Находясь во власти паразита, рыба худеет
В молитвенном барабане содержатся тысячи оттисков мантр
Сейчас застройщики оформляют необходимые документы