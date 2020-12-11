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На катке в центре Улан-Удэ поставят «антиковидных комиссаров»

На катке в центре Улан-Удэ поставят «антиковидных комиссаров»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вход на каток на площади Советов будет бесплатным

В рамках антиковидных мер каток на площади Советов в Улан-Удэ будет больше, чем в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Каток на площади Советов увеличат за счёт республиканского бюджета. Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом предложил предусмотреть на катке на период праздников дежурства сотрудников МВД и «антиковидных комиссаров» для контроля соблюдения дистанции.

Вход на каток на площади Советов будет бесплатным.

– Сейчас идут работы по обустройству ледового городка «Верхнеудинская ярмарка». Работы планируют завершить 15 декабря. Ещё пять дней уйдёт на установку двух торговых зон для реализации кулинарной продукции, новогодних товаров и сувениров. Будет залит каток, вход на который будет бесплатным для всех жителей нашего города. Планируется организация проката коньков, музыкальное сопровождение будет в рабочие дни с 17:00 до 22:00, в праздничные и выходные дни с начала работы катка, – пояснил мэр Игорь Шутенков на заседании оперштаба.

Также в Улан-Удэ выполнены работы по заливке катков в парках «Юбилейный», имени Орешкова, «Кристальный». Назначены ответственные лица за техническое обслуживание и соблюдение норм и требований Роспотребнадзора.

– Количество катающихся на катке одновременно не должно превышать 20 человек. Разделены потоки входящих и выходящих посетителей, – отметил Игорь Шутенков.

Всего в Улан-Удэ будет проведено более 200 новогодних мероприятий, из них 30 в очной форме, 170 в дистанционном режиме, 20 благотворительных акций. Новогодние праздники, планируемые в школах и детских садах, пройдут в актовых и музыкальных залах по графику. Класс или группа будут разделены по времени, в течении 30 минут. После каждого мероприятия, будет проведена дезинфекция и проветривание помещения.

24-25 декабря состоятся официальные открытия новогодних ёлок в парках «Кристальный», «Жанаева», «Юбилейный». Главная городская ёлка на площади Советов будет открыта 30 декабря. В программе музыкальные поздравления артистов, поздравление главы Бурятия Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, праздничный музыкальный фейерверк.

В Улан-Удэ будут работать девять катков массового проката (1772 пар коньков), семь лыжных баз (1288 пары лыж, в том числе 50 горных), лыжный биатлонный комплекс «Снежинка», 143 спортивных площадки по месту жительства, из них 32 хоккейные коробки (залито 27). Все катки и лыжные базы начинают работать при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, установленных рекомендациями Роспотребнадзора.

Общественный транспорт 31 декабря будет работать по обычному графику: автобусы на линии до 23:00, трамваи – до 22:00. Продление работы общественного транспорта в новогоднюю ночь не предусматривается.
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