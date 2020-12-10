 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

В Бурятии помогут преобразиться мужчинам с нелёгкой судьбой

В Бурятии помогут преобразиться мужчинам с нелёгкой судьбой
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие в социально-благотворительном проекте может любой желающий

В Бурятии проходит социально-благотворительный проект «Преображение. Мужская история». Его целью является помощь мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию. На конкурсной основе будет выбран герой проекта – мужчина с нелёгкой судьбой, отец особенного ребёнка или мужчина с тяжёлым заболеванием.

Мероприятие проводится в Instagram-аккаунте дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ. Для участия в проекте необходимо подписаться на партнёров проекта, сделать репост в сторис с активной ссылкой аккаунта @parki03 и отправить в директ личное фото и краткую историю о себе. Прислать свою историю может любой желающий. От участников не требуется никаких взносов, только желание меняться в лучшую сторону.

Новую звезду выберут уже 14 декабря, сообщает пресс-служба дирекции.
Бурятия Улан-Удэ благотворительная акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии помогут преобразиться мужчинам с нелёгкой судьбой
В Бурятии помогут преобразиться мужчинам с нелёгкой судьбой
Общество, 10.12.2020
Принять участие в социально-благотворительном проекте может любой желающий
В Хоринском районе Бурятии открылся новый кинозал
В Хоринском районе Бурятии открылся новый кинозал
Общество, 10.12.2020
Первыми зрителями стали врачи районной больницы
Фильм из Иркутской области покажут на конкурсе во Франции
Фильм из Иркутской области покажут на конкурсе во Франции
Общество, 10.12.2020
Короткометражная лента «Здесь живёт музыка» будет представлена в секции документалистики
В Бурятии прошёл международный мемориал по шахматам
В Бурятии прошёл международный мемориал по шахматам
Общество, 10.12.2020
Турнир выиграл улан-удэнец Эрдэм Хубукшанов
Выставка бурятского оружейника откроется на фестивале унтов в Чите
Выставка бурятского оружейника откроется на фестивале унтов в Чите
Общество, 10.12.2020
Кроме этого, специальным гостем фестиваля может стать Даши Намдаков
Усть-Ордынский округ начали готовить к юбилею
Усть-Ордынский округ начали готовить к юбилею
Общество, 10.12.2020
Первое заседание оргкомитета по подготовке празднования прошло в правительстве Иркутской области
В Улан-Удэ почтили память первого епископа Иркутского
В Улан-Удэ почтили память первого епископа Иркутского
Общество, 10.12.2020
Святитель Иннокентий считается самым почитаемым святым у жителей Сибири и Дальнего Востока
Самбисты Иркутской области завоевали 15 медалей чемпионата и первенства СФО
Самбисты Иркутской области завоевали 15 медалей чемпионата и первенства СФО
Общество, 10.12.2020
Соревнования проходили в начале декабря в Новосибирске
В Забайкалье награждают «Семьи года»
В Забайкалье награждают «Семьи года»
Общество, 10.12.2020
Региональный этап всероссийского конкурса в этом году проводился заочно
Иркутские вольницы выиграли 4 медали всероссийских соревнований
Иркутские вольницы выиграли 4 медали всероссийских соревнований
Общество, 10.12.2020
У них 2 «золота» и 2 «серебра» турнира в Кемеровской области
Землетрясение в Бурятии стало самым мощным на Байкале с 1999 года
Землетрясение в Бурятии стало самым мощным на Байкале с 1999 года
Общество, 10.12.2020
Такие землетрясения предсказать невозможно
В Улан-Удэ подвели итоги года Памяти и Славы
В Улан-Удэ подвели итоги года Памяти и Славы
Общество, 10.12.2020
Победителей наградил глава Бурятии Алексей Цыденов
Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром всероссийских соревнований
Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром всероссийских соревнований
Общество, 10.12.2020
На турнире в честь Александра Невского она завоевала бронзовую медаль
В Забайкалье с 10 декабря возобновляется работа спорторганизаций
В Забайкалье с 10 декабря возобновляется работа спорторганизаций
Общество, 10.12.2020
При этом им надо выполнять все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора
На песню «Бурятия – звезда Востока» сняли клип
На песню «Бурятия – звезда Востока» сняли клип
Общество, 10.12.2020
«Я под небом Бурятии, вечной земли, буду жить, как и предки мои», - поют артисты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^