Принять участие в социально-благотворительном проекте может любой желающий
В Бурятии проходит социально-благотворительный проект «Преображение. Мужская история». Его целью является помощь мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию. На конкурсной основе будет выбран герой проекта – мужчина с нелёгкой судьбой, отец особенного ребёнка или мужчина с тяжёлым заболеванием.
Мероприятие проводится в Instagram-аккаунте дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ. Для участия в проекте необходимо подписаться на партнёров проекта, сделать репост в сторис с активной ссылкой аккаунта @parki03 и отправить в директ личное фото и краткую историю о себе. Прислать свою историю может любой желающий. От участников не требуется никаких взносов, только желание меняться в лучшую сторону.
Новую звезду выберут уже 14 декабря, сообщает пресс-служба дирекции.
В Бурятии помогут преобразиться мужчинам с нелёгкой судьбой
Общество, Фото:
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