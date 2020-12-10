В Забайкалье награждают «Семьи года»

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Региональный этап всероссийского конкурса в этом году проводился заочно



В торжественных залах отделов ЗАГС Забайкальского края началось награждение семей-победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Награды уже вручены трём семьям, ещё две будут награждены 16 декабря.



- Этот конкурс организован министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - комментирует руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина. – В этом году региональный этап конкурса проводился заочно. 20 октября этого года в Москве были объявлены финалисты, но не все имеют возможность поехать в столицу. Поэтому мы предоставили свои помещения для того, чтобы награждение прошло максимально торжественно.



9 декабря награждение состоялось в Борзинском и Забайкальском районах. Семья Степайкиных из Борзинского района стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций». В Забайкальском – чествовали семью Бакшеевых, они победили в номинации «Золотая семья». 10 декабря награду получила семья Свининниковых из Краснокаменского района, их номинация – «Молодая семья». 16 декабря в Шилкинском районе наградят победителей в номинации «Многодетная семья» семью Можановых и в Акшинском – семью Судьиных, которые получили статус «Сельская семья».



Напомним, конкурс стартовал 3 марта 2020 года. В нём были заявлены следующие номинации: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Участвовать в них могли семьи с российским гражданством, состоящие в официальном браке, воспитывающие или уже воспитавшие детей. Также в число конкурсантов вошли пожилые пары, отметившие «золотую» свадьбу. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

