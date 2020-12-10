Региональный этап всероссийского конкурса в этом году проводился заочно
В торжественных залах отделов ЗАГС Забайкальского края началось награждение семей-победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Награды уже вручены трём семьям, ещё две будут награждены 16 декабря.
- Этот конкурс организован министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - комментирует руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина. – В этом году региональный этап конкурса проводился заочно. 20 октября этого года в Москве были объявлены финалисты, но не все имеют возможность поехать в столицу. Поэтому мы предоставили свои помещения для того, чтобы награждение прошло максимально торжественно.
9 декабря награждение состоялось в Борзинском и Забайкальском районах. Семья Степайкиных из Борзинского района стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций». В Забайкальском – чествовали семью Бакшеевых, они победили в номинации «Золотая семья». 10 декабря награду получила семья Свининниковых из Краснокаменского района, их номинация – «Молодая семья». 16 декабря в Шилкинском районе наградят победителей в номинации «Многодетная семья» семью Можановых и в Акшинском – семью Судьиных, которые получили статус «Сельская семья».
Напомним, конкурс стартовал 3 марта 2020 года. В нём были заявлены следующие номинации: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Участвовать в них могли семьи с российским гражданством, состоящие в официальном браке, воспитывающие или уже воспитавшие детей. Также в число конкурсантов вошли пожилые пары, отметившие «золотую» свадьбу. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье награждают «Семьи года»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Святитель Иннокентий считается самым почитаемым святым у жителей Сибири и Дальнего Востока
Соревнования проходили в начале декабря в Новосибирске
Региональный этап всероссийского конкурса в этом году проводился заочно
У них 2 «золота» и 2 «серебра» турнира в Кемеровской области
Такие землетрясения предсказать невозможно
Победителей наградил глава Бурятии Алексей Цыденов
На турнире в честь Александра Невского она завоевала бронзовую медаль
При этом им надо выполнять все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора
«Я под небом Бурятии, вечной земли, буду жить, как и предки мои», - поют артисты
Работы по монтажу и оформлению завершатся 15 декабря
Бурятский лама поделился сентиментальной историей
Лесники научили детей пользоваться мерной вилкой
«Если тенденции сохранятся, коронавирус мы победим», - заявила главврач
Два школьных музея в Бурятии стали победителями федерального этапа конкурса школьных музеев
В прошлом году на городские дороги были заявлены амбициозные планы