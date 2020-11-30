Три бурятских боксёра продолжают борьбу на чемпионате России

Команда Бурятии понесла первые потери на чемпионате страны
В городе Оренбург 27 ноября стартовал чемпионат России по боксу. Бурятию отправились представлять шесть спортсменов – Батор Сагалуев (до 49 кг), Николай Харанхоев (до 49 кг), Баир Батлаев (до 52 кг), Альберт Гатауллин (57 кг) Радна Цыбиков (60 кг), Доржо Дахаев (63 кг).
Первым из бурятских спортсменов на ринг вышел Николай Харанхоев. Его соперником был Артур Мухаров из Республики Башкортостан. Боксёр из Приволжского федерального округа не оставил шансов спортсмену из Бурятии. Единогласным решением судьи присудили победу Мухтарову. Теперь ему предстоит встретиться ещё с одним боксёром из Бурятии Батором Сагалуевым. Бой пройдёт 1 декабря.
В весовой категории до 52 кг Баир Батлаев дал отпор оппоненту, представляющего Уральский федеральный округ, Никите Устинову. Однако в следующем этапе якутянин Василий Егоров выбил Батлаева.
Неудачу потерпел и Доржо Дахаев. Пройти в следующий этап ему помешал Сергей Король из Воронежской области. Мнение судей разделилось, однако со счётом 4:1 Король прошёл дальше.
Таким образом, из шести бурятских спортсменов за медали продолжает бороться Радна Цыбиков, Альберт Гатауллин и Батор Сагалуев.
По жеребьёвке Радна Цыбиков в первый соревновательный день вышел на ринг против дагестанца Анзора Гапуева. Цыбиков вёл бой более убедительно, и судьи единогласно отдали ему победу.
Очередной бой Радны Цыбикова пройдёт сегодня, 30 ноября. Ему предстоит встретиться с Дмитрием Круженковым из Санкт-Петербурга.
Также сегодня за путёвку в следующий этап поборется и Альберт Гатауллин. Для него это первый бой на чемпионате России. Против Альберта на ринг выйдет Максим Чернышёв из Удмуртии.
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по боксу среди женщин состоялся в конце октября в Ульяновске. Золото завоевала Дулма Лумбунова. Чемпионка Европы-2019 Дарима Сандакова завоевала серебро. Бронзовыми призёрами стали Елена Гапешина и Юлия Арефьева.
Три бурятских боксёра продолжают борьбу на чемпионате России
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