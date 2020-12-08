В Бурятии построят ещё одну теплицу для сосен

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Эксперимент этого года себя оправдал



В следующем году Бурятии лесники планируют создать еще одну теплицу для выращивания сеянцев сосны. Так они смогут получить больше посадочного материала для восстановления лесов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- В этом году мы построили теплицу в формате эксперимента, выращивали сеянцы сосны, как с открытой, так и с закрытой корневой системой, то есть в кассетах. Эксперимент себя полностью оправдал – сеянцы достигли стандартных размеров гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Поэтому в следующем году мы планируем построить такую же теплицу, - рассказал заместитель руководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.



В теплице специалисты вырастили более 169 тысяч сеянцев с открытой корневой системой и более 14 тысяч – с закрытой корневой системой. Все сеянцы были высажены осенью в разных районах республики.



Специалисты отметили, что в этом году приживаемость сеянцев в республике составляет более 80%.



- В случае, если приживаемость сеянцев на лесном участке будет меньше 75%, то работники лесного хозяйства сделают дополнение – то есть будут досаживать площадь до норматива, - рассказала главный специалист-эксперт отдела воспроизводства республиканского агентства лесного хозяйства Наталья Шапаренко.







