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Бурятия оказалась в подборке мест России для загадывания желаний

Бурятия оказалась в подборке мест России для загадывания желаний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычную подборку представила Ассоциация туроператоров России

Плато Тапхар в Иволгинском районе Бурятии вошло в подборку мест в России, где можно загадать самые заветные желания. Подборку подготовила Ассоциация туроператоров России. «Мы отобрали для вас восемь локаций, которые, по словам местных жителей и туристов, действительно воплощают мечты в реальность», - говорится в сообщении.

- Массу впечатлений и историй о чудесах привозят туристы из Бурятии. Одно из многочисленных сильных мест – плато Тапхар, ландшафты которого ряд историков и археологов называют древним космодромом. На плато, с которого открывается ошеломляющий вид на долину, есть деревья, увязанные яркими лентами. Это священные места шаманского бурятского культа. Повяжите веревочку и загадайте желание. Оно сбудется. Кто-то просит здоровья, кто-то – любви, кто-то – славы. Важно: желания, в теории, могут быть любыми, но как правило исполняются те, которые не материальны. При этом такие желания не должны быть наполнены коварными помыслами, - сообщают в ассоциации.

Здесь также добавляют, что о сокровенном в Бурятии можно попросить и в одном из дацанов. «Обратите внимание на Ацагатский дацан, расположенный в 60 км от Улан-Удэ», - предлагают в Ассоциации туроператоров России.

Обратиться со своими желаниями можно к Байкалу. «Очень красивое и сильное место – небольшая бухточка между селом Турка и Горячинском», - отмечается в материале.

В эту подборку входят и другие места, объекты. Так, к примеру, сюда входит памятник певцу Михаилу Кругу в Твери. Люди верят: если потереть шляпу и правый ботинок Круга, то счастья будет много и сбудется любое, даже самое заветное желание. А чтобы повысить шансы на успех, нужно подкрепить просьбу любым добрым делом.

Удача и беззаботная жизнь обеспечена тем, кто попросит об этом у бронзовой русалки Ундины в Светлогорске. Она находится на променаде курортного города, напротив отеля «Гранд палас».

Также бронзовый кот ждёт желающих заполучить силу и удачу на скамейке у Семеновского озера в Мурманске и т.д.





туризм
 
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