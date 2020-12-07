В библиотеках Улан-Удэ проведут праздничный марафон

К Новому городу для горожан подготовлены различные онлайн-мероприятия



В библиотеках Улан-Удэ пройдёт марафон мероприятий, посвящённых встрече Нового года. Для горожан подготовлены познавательные программы и видеомастер-классы.



Стартует праздничный марафон 10 декабря с филиала №4, где покажут видео-урок«Новогоднее оригами» (6+).Бумажный символ года Быка изготовят в прямом эфире. Всё, что потребуется зрителям, это внимательно следить за происходящим на экране и приготовить заранее бумагу формата А4, линейку, карандаш и ножницы. А перед этим им расскажут немало интересного о хозяине наступающего 2021 года, Белом Металлическом Быке.



15 декабря филиал №5 – модульная библиотека «Меридиан» – для поднятия настроения и создания праздничной атмосферы предложит пост-рекомендацию «Новогоднее путешествие» (6+), в котором напомнит о лучших советских мультфильмах про Новый год.



16 декабря будет богат на мастер-классы. Филиал №4 устроит новогодние видеопосиделки (6+)и даст несколько необычных и оригинальных рецептов к новогоднему столу. В этот же день филиал №13 научит всех делать новогодний декор с использованием еловых веток и свечей. Там состоится DIY-мастерская под названием «Еловая флористика» (6+). А филиал №19 проведёт «Маски-шоу» (6+), на котором зрителям покажут, как правильно украсить карнавальную маску блёстками, бусинами и перьями.



С 17 по 27 декабря в филиале №5 совместно с образовательным центром «Гимназист» и клубом молодых мам проведут в соцсетях новогодний семейный видеомарафон (6+). Сначала участникам проекта покажут творческие уроки, а потом предложат, опираясь на полученный опыт, украсить свой дом и изготовить ёлочное украшение. Следующим этапом марафона станет квест: игроки должны будут отыскать кодовое слово на интернет-страничках организаторов. Три победителя, принявших участие в двух первых этапах, получат призы. Испытать удачу и обогатиться полезными навыками сможет каждый – от воспитанников детсадов до пенсионеров. Нужны лишь внимательность, азарт и умелые руки.



18 декабря в филиале №24 покажут видеомастер-класс «Новогодние узоры» (6+) по изготовлению объёмных и ажурных снежинок из бумаги, от совсем небольших и простых до крупных и затейливых. А перед этим расскажут зрителям о традициях Нового года и истории его атрибутики.



20 декабря слово вновь возьмёт филиал №5. Там подготовят информационный пост «Ёлочка, ёлочка, лесной аромат…» (6+). Подписчики узнают необычную и полезную информацию о новогодней ёлочке – сколько ей лет, кто придумал её украшать и как лучше поздравить ёлочку с днем рождения.



21 декабря филиал №24 покажет видеоурок анимации «Новогоднее приключение Колобка» (6+), который специально для библиотеки подготовили в Малой академии наук. Зрителей научат создавать мультфильмы своими руками и познакомят с уже готовой сказкой, сочинённой детьми.



На следующий день, 22 декабря, этот же филиал проведёт программу «Зимней праздничной порой» (6+). Библиотекари сами придумали и приготовили оригинальные костюмы. В прямом эфире с юными зрителями будут общаться Баба-Яга, Снеговик, Леший и Ёлка в компании деда Мороза и Снегурочки. Они расскажут им, откуда взялась традиция дарить открытки и украшать праздничный стол апельсинами, и проведут для них конкурсы кроссвордов, загадок, пословиц и новогодних песен. Для победителей приготовили небольшие сувениры.



23 декабря ёлочные игрушки научат делать в филиале №19, а 24 декабря – в филиале №12 (6+). Кроме этого, зрителям покажут также способы изготовления зимнего декора и даже подарков.



25 декабря филиал №19 продолжит тему украшения жилья и поделится секретом создания красивых праздничных композиций с использованием веточек ивы, атласных лент, бусин, елочных шариков, шишек, гирлянд и картона (6+).



28 декабря этот же филиал проведёт видеообзор книжной выставки «Зимы прекрасные мотивы» (6+). Нестареющая классика: «Ночь перед Рождеством», «Щелкунчик» и «Снежная королева» – соседствует с современностью и другими удивительными книгами.



А в предновогодний день, 31 декабря, филиал №5 подарит пользователям необычный подарок – онлайн-викторину и пост-дополнение к ней «Этот страшный Новый год: ярмарка заблуждений» (6+) о мифах, предрассудках и неожиданных фактах о всеми любимом празднике.



Информацию о каждом мероприятии и ссылки на страницы каждого филиала, на которых будут транслироваться онлайн-уроки, можно найти на сайте центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова, сообщает пресс-служба библиотеки.

