В Улан-Удэ откроется самый большой каток

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На входе у всех посетителей будут измерять температуру



В понедельник, 7 декабря, в Улан-Удэ открывается каток Центрального стадиона – самый большой в городе. Каток будет работать ежедневно с 12 часов дня до 21 часа, сообщили в Дирекции спортсооружений.



Площадь главного ледового катка составит 10 тысяч квадратных метров. Также будет отдельная территорий для детей и начинающих, её площадь – тысяча «квадратов». Оборудуют и хоккейную коробку.



В связи с коронавирусом на катке введут ряд ограничений. В здание будут пускать только в защитных масках. На входе у посетителей измерят температуру; если она будет от 37 градусов, на каток человека не пустят. В здании также необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

