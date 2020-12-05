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В Улан-Удэ откроется самый большой каток

В Улан-Удэ откроется самый большой каток
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На входе у всех посетителей будут измерять температуру

В понедельник, 7 декабря, в Улан-Удэ открывается каток Центрального стадиона – самый большой в городе. Каток будет работать ежедневно с 12 часов дня до 21 часа, сообщили в Дирекции спортсооружений.

Площадь главного ледового катка составит 10 тысяч квадратных метров. Также будет отдельная территорий для детей и начинающих, её площадь – тысяча «квадратов». Оборудуют и хоккейную коробку.

В связи с коронавирусом на катке введут ряд ограничений. В здание будут пускать только в защитных масках. На входе у посетителей измерят температуру; если она будет от 37 градусов, на каток человека не пустят. В здании также необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра. 
каток центральный стадион спорт
 
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