Заслуженный врач Бурятии скончалась от коронавируса

Людмила Цыбикова восемь дней провела в реанимации



Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Людмила Цыбикова, у которой был коронавирус. Она мужественно боролась восемь дней в отделении реанимации республиканской инфекционной больницы, но болезнь победила, сообщил Бурятский профсоюз работников здравоохранения.



Людмила Цыбикова родилась 16 февраля 1955 года в селе Шолото Заиграевского района Бурятской АССР. В 1972 году окончила школу №25 в Улан-Удэ. В 1978 году окончила Иркутский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 1979 году окончила интернатуру по акушерству и гинекологии на базе республиканской клинической больницы имени Семашко.



С 1979 по 1982 год работала преподавателем акушерства и гинекологии в Улан-Удэнском медучилище. С 1982 по 1983 год работала в республиканском роддоме акушер-гинекологом. С октября 1983 по сентябрь 2012 года работала в противотуберкулёзном диспансере врачом-фтизиогинекологом. В 1990 году закончила целевую ординатуру по фтизиогинекологии на базе Ленинградского НИИ фтизиопульмонологии.



С 2012 года трудилась работала врачом-гинекологом в городской поликлинике №1.



Воспитала двух дочерей, младшая дочь пошла по стопам матери, стала врачом-фтизиатром.



В 2002 году получила звание заслуженного врача Бурятии.



В 2003 году Людмила Цыбикова стала депутатом горсовета, победив на Стеклозаводском округе.



- В самые трудные 90-е годы и на протяжении долгих двух десятилетий Людмила Борисовна, возглавила профсоюзную организацию противоберкулёзного диспансера. В те годы снизился уровень жизни почти всего населения, что привело к резкому подъёму заболеваемости туберкулезом в России и особенно в Бурятии. По этому показателю Бурятия на долгие годы скатилась на самые последние места среди 85 регионов. Необходимо было привлечь внимание властей республики к этой проблеме. Администрация учреждения совместно с профсоюзной организацией решает обратиться в Народный Хурал с вопросом о приоритетном финансировании противотуберкулезной службы. Не сразу, и не просто, но вопрос был решен положительно. Все, кто обращался за помощью или советом всегда получали реальную поддержку. Она всегда держала руку на пульсе жизни диспансера не только головного учреждения, но всех филиалов, а это в то время было самое большое лечебное учреждение по количеству всех сотрудников, средних медицинских работников, врачей и развернутых кроватей в Бурятии. В нашей памяти Людмила Борисовна останется как человек с неуёмной энергией, открытой душой, умеющей работать ради достижения намеченной цели, обладающей высокой степенью доверия, - отмечают в Бурятском профсоюзе медиков.





