Соответствующие ограничительные меры внесены в указ губернатора
В Иркутской области работодатели должны исключить праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов. В том числе в помещениях организаций, общепита, туристических баз. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Иркутской области. Они будут доведены до руководителей государственных учреждений, а также представителей бизнеса и предприятий сферы общественного питания.
Кроме того, для предприятий общественного питания установлен запрет на работу караоке, танцевальных площадок, дискотек, а также на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.
- В связи с приближением новогодних праздников и корпоративов мы приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры. Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение данного запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий, - обозначил свою позицию губернатор Игорь Кобзев.
Также в указ внесены изменения, которые касаются дистанционного обучения. Руководители общеобразовательных организаций в ежедневном режиме будут проводить мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19 в учреждении, информировать о ситуации муниципальные штабы, а также принимать решение об очном или дистанционном обучении.
Указ губернатора от 12 октября 2020 года предусматривает комплекс ограничительных и иных мероприятий. Они направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба правительства области.
В Иркутской области корпоративы попали под запрет
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