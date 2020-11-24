Турнир класса «А» проходил в Казани
Уроженец Ангарска Никита Клецко выиграл серебряную медаль на XVIII всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Айрата Хаматова среди юниоров 17-18 лет. Турнир проходил с 17 по 21 ноября в Казани и собрал более 130 спортсменов из 34 регионов России.
Никита Клецко выступал в весовой категории до 69 кг. В финале он проиграл дагестанскому боксёру Адлану Арсамекову. Бронзовыми призёрами в этой категории стали Спартак Замякин (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) и Роман Барахтин (Чувашия).
Никита Клецко тренировался в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ангара» в Ангарске у Юрия Моглиценко. В настоящее время спортсмен занимается в Иркутске, его тренер – Павел Кирик. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Ангарчанин выиграл «серебро» всероссийских соревнований по боксу
Общество, Фото:
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