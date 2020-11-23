В Иркутской зоогалерее выходили мышей-малюток

Выводок мышат в зоопарк летом принесли пожалевшие их люди
Летом в Иркутскую зоогалерею принесли целый выводок мышей-малюток (это их научное название), семья которых пострадала во время сенокоса. Тогда сотрудники зоопарка не стали сообщать посетителям зоопарка через соцсети о пополнении, как они нередко это делают.
- Выкормить малышей из раздавленного гнезда и приучить их к жизни в неволе было весьма проблематично и успех этой попытки находился под большим вопросом. Но сейчас можно констатировать, что мышь-малютка - это один из видов, успешно живущих у нас в экспозиции, - рассказали сотрудники зоогалереи.
Эти животные весьма скрытные и осторожные, поэтому посетителям с ними редко везёт их увидеть. Зато в вечернее время сотрудники получают массу удовольствия от наблюдения за их суетой.
Для мышат даже восстановили их жилище. Теперь гнездо-шар, которое малютки плетут и крепят среди травинок над землёй, можно увидеть в музейной секции.
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