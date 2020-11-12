 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

Скончался первый президент Бурятии

Скончался первый президент Бурятии
Власть, 
Леонид Потапов умер на 86-м году жизни

Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов. Ему было 85 лет. О его смерти объявили сегодня утром, сообщил источник «Байкал-Daily».

Президентом республики Леонид Потапов был с 1994 по 2007 год. После него этот пост занял Вячеслав Наговицын. С 2017 года республику возглавляет Алексей Цыденов.

Правительство Бурятии выразило глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Леонида Потапова.

- Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжёлое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента Бурятии продолжал трудиться на благо республики. Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Создана правительственная комиссия по организации похорон Леонида Васильевича Потапова, родственникам будет оказана вся необходимая помощь», - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В 2016 году Леонид Потапов был награждён медалью к 350-летию Улан-Удэ. Медаль вручал мэр города тех лет Александр Голков.

В этом году ему была вручена госнаграда Республики Бурятия – медаль ордена «Трудовая доблесть». Госнаграду Потапову вручил зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в селе Уакит Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР. Детство его прошло в селе Аргада Курумканского района, где он научился хорошо говорить на бурятском языке. В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик».

Начинал трудовую деятельность на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ: мастер цеха, инженер-технолог отдела, начальник испытательной станции, заместитель начальника, начальник цеха, с 1968 года — главный инженер завода. В 1965 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист».

В 1976—1978 годах — заведующий отделом промышленности.

В 1978—1987 — секретарь Бурятского обкома КПСС.

С 1987 года — председатель исполкома Марыйского областного Совета (Туркменская ССР). С января 1990 года — заместитель председателя Верховного Совета Туркменской ССР.

В апреле 1990 года избран первым секретарём Бурятского обкома КПСС (выборы проводились на альтернативной основе). Избирался членом ЦК КПСС (1990). В 1990—1993 — народный депутат РФ. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР был избран председателем Верховного Совета республики. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации по Бурятскому двухмандатному избирательному округу № 3, набрав 39 % голосов.

На всенародных выборах в 1994 года одержал убедительную победу, став первым президентом Бурятии.

Второй раз выиграл президентские выборы в 1998 году, обойдя десять соперников и набрав 63 % голосов избирателей. В том же году защитил докторскую диссертацию на тему «Саморазвитие экономики субъекта Федерации в условиях переходного периода».

В 2002 году был избран президентом Бурятии на третий срок, одержав победу уже в первом туре выборов и набрав более 67 % голосов избирателей, опередив своего основного соперника — депутата Государственной Думы Бато Семёнова.

Сложил полномочия президента Бурятии в июле 2007 года.



смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скончался первый президент Бурятии
Скончался первый президент Бурятии
Власть, 12.11.2020
Леониду Потапов умер на 86-м году жизни
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
Власть, 11.11.2020
Заявки на новый конкурс подал 31 глава
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Власть, 11.11.2020
Прежний руководитель Сергей Щепин скончался
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Власть, 11.11.2020
Андрей Козлов займётся вопросами по борьбе с распространением ковида
Монголия обвиняет Бурятию
Монголия обвиняет Бурятию
Власть, 11.11.2020
Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
Власть, 11.11.2020
За основу будут взяты идеи, предложенные в ходе семинара «Дети всей страны», прошедшего в республике с 5 по 7 ноября
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Власть, 11.11.2020
Новый руководитель Бурятской таможни уже съездил в Кяхтинский район
В Бурятии наказали тункинского чиновника
В Бурятии наказали тункинского чиновника
Власть, 11.11.2020
Муниципальный служащий дал поблажку частной компании
Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Власть, 10.11.2020
Бурятский павильон в Сочи принял очередного высокого гостя
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Власть, 10.11.2020
Бывший руководитель Росграницы, находящийся в колонии, вину не признаёт
Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза
Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза
Власть, 09.11.2020
«Владимир Путин» побеседовал с ректором о коронавирусе и общежитиях
Бурятию похвалили за Ледовый дворец
Бурятию похвалили за Ледовый дворец
Власть, 09.11.2020
Бурятия стала единственным регионом с успешным примером государственно-частного партнёрства по нацпроекту
В Бурятии обсудили доступность среднего и высшего образования для сирот
В Бурятии обсудили доступность среднего и высшего образования для сирот
Власть, 09.11.2020
Подобный семинар-дискуссия прошёл в Бурятии впервые
Главный санврач страны посоветовала отмечать Новый год дома
Главный санврач страны посоветовала отмечать Новый год дома
Власть, 09.11.2020
Анна Попова также рекомендует отметить праздник на даче

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^