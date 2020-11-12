Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов. Ему было 85 лет. О его смерти объявили сегодня утром, сообщил источник «Байкал-Daily».
Президентом республики Леонид Потапов был с 1994 по 2007 год. После него этот пост занял Вячеслав Наговицын. С 2017 года республику возглавляет Алексей Цыденов.
Правительство Бурятии выразило глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Леонида Потапова.
- Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжёлое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента Бурятии продолжал трудиться на благо республики. Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Создана правительственная комиссия по организации похорон Леонида Васильевича Потапова, родственникам будет оказана вся необходимая помощь», - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
- Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжёлое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента Бурятии продолжал трудиться на благо республики. Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Создана правительственная комиссия по организации похорон Леонида Васильевича Потапова, родственникам будет оказана вся необходимая помощь», - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В 2016 году Леонид Потапов был награждён медалью к 350-летию Улан-Удэ. Медаль вручал мэр города тех лет Александр Голков.
В этом году ему была вручена госнаграда Республики Бурятия – медаль ордена «Трудовая доблесть». Госнаграду Потапову вручил зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.
Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в селе Уакит Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР. Детство его прошло в селе Аргада Курумканского района, где он научился хорошо говорить на бурятском языке. В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик».
Начинал трудовую деятельность на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ: мастер цеха, инженер-технолог отдела, начальник испытательной станции, заместитель начальника, начальник цеха, с 1968 года — главный инженер завода. В 1965 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист».
В 1976—1978 годах — заведующий отделом промышленности.
В 1978—1987 — секретарь Бурятского обкома КПСС.
С 1987 года — председатель исполкома Марыйского областного Совета (Туркменская ССР). С января 1990 года — заместитель председателя Верховного Совета Туркменской ССР.
В апреле 1990 года избран первым секретарём Бурятского обкома КПСС (выборы проводились на альтернативной основе). Избирался членом ЦК КПСС (1990). В 1990—1993 — народный депутат РФ. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР был избран председателем Верховного Совета республики. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации по Бурятскому двухмандатному избирательному округу № 3, набрав 39 % голосов.
На всенародных выборах в 1994 года одержал убедительную победу, став первым президентом Бурятии.
Второй раз выиграл президентские выборы в 1998 году, обойдя десять соперников и набрав 63 % голосов избирателей. В том же году защитил докторскую диссертацию на тему «Саморазвитие экономики субъекта Федерации в условиях переходного периода».
В 2002 году был избран президентом Бурятии на третий срок, одержав победу уже в первом туре выборов и набрав более 67 % голосов избирателей, опередив своего основного соперника — депутата Государственной Думы Бато Семёнова.
Сложил полномочия президента Бурятии в июле 2007 года.