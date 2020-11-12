Скончался первый президент Бурятии

Президентом республики Леонид Потапов был с 1994 по 2007 год. После него этот пост занял Вячеслав Наговицын. С 2017 года республику возглавляет Алексей Цыденов.







Правительство Бурятии выразило глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Леонида Потапова.



- Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжёлое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента Бурятии продолжал трудиться на благо республики. Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Создана правительственная комиссия по организации похорон Леонида Васильевича Потапова, родственникам будет оказана вся необходимая помощь», - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Сложил полномочия президента Бурятии в июле 2007 года.









