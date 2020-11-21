В Улан-Удэ сегодня прощаются с первым президентом Бурятии



Сегодя, 21 ноября, в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ проходит церемония прощания с первым президентом Бурятии Леонидом Васильевичем Потаповым. Мероприятие началось в 11:00 и продлится два часа.



Ранее отмечалось, что организацией траурной церемонии занимается специально созданная комиссия при правительстве Бурятии. Мероприятия будут проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 просим пожилых людей воздержаться от посещения гражданской панихиды и не подвергать себя риску заражения», - призывали в пресс-службе правительства Бурятии.



Также здесь добавляли, что прощание с Леонидом Васильевичем будет транслироваться в прямом эфире ГТРК «Бурятия» , а также в официальных аккаунтах правительства Бурятии в социальных сетях.



Леонид Потапов Также здесь добавляли, что прощание с Леонидом Васильевичем будет транслироваться в прямом эфире ГТРК «Бурятия» , а также в официальных аккаунтах правительства Бурятии в социальных сетях.Леонид Потапов скончался 12 ноября в возрасте 86 лет.





Президентом республики Леонид Потапов был с 1994 по 2007 год.







