Бой состоится в Беларуси
В Беларуси продолжается серия профессиональных турниров, в которых принимают участие видные российские боксёры. Одним из центральных боёв станет сражение боксёра-профессионала, уроженца Бурятии Руслана Файфера против ещё одного россиянина Али Измайлова. Они сразятся за пояс WBO Global с Али Измайловым.
- На главный бой выйдет один из опытнейших бойцов России, в послужном списке которого к 29-ти годам значатся уже 27 поединков. В этот раз Руслан Файфер выйдет биться за титул WBO Global в полутяжёлом весе, хотя до сих пор мы знали его как боксёра из первого тяжёлого дивизиона. Боец из Бурятии стартовал в профи семь лет назад и довольно быстро начал брать титулы. В 2017-м году Файфер взял сразу два пояса – интернациональный в IBF и чемпиона Азии в WBA, нокаутировав в четвёртом раунде угандийца Давида Басаджамивуле. Два года назад Руслан впервые проиграл, уступив решением судей непобеждённому на тот момент американцу Эндрю Табити. Год назад Файфер стал чемпионом Евразии, справившись с другим россиянином Юрием Кашинским, но в этом августе был нокаутирован ещё одним «крузером»-соотечественником Алексеем Папиным, который после этого стал обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, - говорится в сообщении TV Mag.
Дебютировать в полутяжёлом весе Файферу предстоит в схватке с менее опытным, но весьма перспективным представителем России. Али Измайлов дебютировал в профессиональном боксе в августе 2019-го года, а до этого был бронзовым призёром чемпионата России и чемпионом Северного Кавказа. Пока на счету 27-летнего ингушского бойца четыре победы, две из которых – досрочные. Однако встреча с Файфером станет первой большой проверкой для Измайлова и шансом взять дебютный пояс.
Боксёр из Бурятии сразится за пояс WBO Global
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бой состоится в Беларуси
Устанавливают запрещающие знаки и информационные аншлаги
О том, что происходило за эту неделю – в материале «Байкал-Daily»
Жителей Бурятии креативно призвали заплатить налоги
Лучшие поисковики получили благодарности главы МВД по Бурятии
Ребятишки рискуют жизнью, играя на берегу озера или реки
Любопытным наблюдением поделился любитель пробежек на набережной
Необычный турнир состоялся в исправительной колонии №1
Юному водителю выписали несколько штрафов
В план мероприятий включено 160 предложений
От енотов чаще всего отказываются их владельцы и сдают в зоопарк
Роспотребнадзор выявил нарушения норм питания в школах
Музей не будет работать до конца ноября
Гостем Дудя стал фотограф Дмитрий Марков
Подростки получили бесплатную правовую консультацию