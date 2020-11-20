 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 ноября

19 ноября

Популярное

Боксёр из Бурятии сразится за пояс WBO Global

Боксёр из Бурятии сразится за пояс WBO Global
Общество,  Фото:страница Руслана Файфера
Бой состоится в Беларуси

В Беларуси продолжается серия профессиональных турниров, в которых принимают участие видные российские боксёры. Одним из центральных боёв станет сражение боксёра-профессионала, уроженца Бурятии Руслана Файфера против ещё одного россиянина Али Измайлова. Они сразятся за пояс WBO Global с Али Измайловым.

- На главный бой выйдет один из опытнейших бойцов России, в послужном списке которого к 29-ти годам значатся уже 27 поединков. В этот раз Руслан Файфер выйдет биться за титул WBO Global в полутяжёлом весе, хотя до сих пор мы знали его как боксёра из первого тяжёлого дивизиона. Боец из Бурятии стартовал в профи семь лет назад и довольно быстро начал брать титулы. В 2017-м году Файфер взял сразу два пояса – интернациональный в IBF и чемпиона Азии в WBA, нокаутировав в четвёртом раунде угандийца Давида Басаджамивуле. Два года назад Руслан впервые проиграл, уступив решением судей непобеждённому на тот момент американцу Эндрю Табити. Год назад Файфер стал чемпионом Евразии, справившись с другим россиянином Юрием Кашинским, но в этом августе был нокаутирован ещё одним «крузером»-соотечественником Алексеем Папиным, который после этого стал обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, - говорится в сообщении TV Mag.

Дебютировать в полутяжёлом весе Файферу предстоит в схватке с менее опытным, но весьма перспективным представителем России. Али Измайлов дебютировал в профессиональном боксе в августе 2019-го года, а до этого был бронзовым призёром чемпионата России и чемпионом Северного Кавказа. Пока на счету 27-летнего ингушского бойца четыре победы, две из которых – досрочные. Однако встреча с Файфером станет первой большой проверкой для Измайлова и шансом взять дебютный пояс.
спорт бокс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в усиленном режиме патрулируют реки
В Бурятии в усиленном режиме патрулируют реки
Общество, 20.11.2020
Устанавливают запрещающие знаки и информационные аншлаги
В Бурятии подходит к концу первая неделя локдауна
В Бурятии подходит к концу первая неделя локдауна
Общество, 20.11.2020
О том, что происходило за эту неделю – в материале «Байкал-Daily»
В Бурятия представили рэп от налоговой
В Бурятия представили рэп от налоговой
Общество, 20.11.2020
Жителей Бурятии креативно призвали заплатить налоги
В Бурятии наградили волонтёров отряда «Лиза Алерт»
В Бурятии наградили волонтёров отряда «Лиза Алерт»
Общество, 20.11.2020
Лучшие поисковики получили благодарности главы МВД по Бурятии
В Иркутской области МЧС переживает за детей, гуляющих у рек
В Иркутской области МЧС переживает за детей, гуляющих у рек
Общество, 20.11.2020
Ребятишки рискуют жизнью, играя на берегу озера или реки
В Улан-Удэ холода не стали помехой для пьяниц
В Улан-Удэ холода не стали помехой для пьяниц
Общество, 20.11.2020
Любопытным наблюдением поделился любитель пробежек на набережной
В Бурятии курящие осуждённые «продули» ЗОЖникам
В Бурятии курящие осуждённые «продули» ЗОЖникам
Общество, 20.11.2020
Необычный турнир состоялся в исправительной колонии №1
В Бурятии подросток купил машину и ездил на ней
В Бурятии подросток купил машину и ездил на ней
Общество, 20.11.2020
Юному водителю выписали несколько штрафов
Иркутская область готовится к Году Байкала
Иркутская область готовится к Году Байкала
Общество, 20.11.2020
В план мероприятий включено 160 предложений
Иркутская зоогалерея мечтает построить город енотов
Иркутская зоогалерея мечтает построить город енотов
Общество, 20.11.2020
От енотов чаще всего отказываются их владельцы и сдают в зоопарк
В Бурятии часть школьных блюд была не достаточно калорийной
В Бурятии часть школьных блюд была не достаточно калорийной
Общество, 20.11.2020
Роспотребнадзор выявил нарушения норм питания в школах
Юрию Дудю рассказали о «незакончившихся 90-х» от Читы до Улан-Удэ
Юрию Дудю рассказали о «незакончившихся 90-х» от Читы до Улан-Удэ
Общество, 20.11.2020
Гостем Дудя стал фотограф Дмитрий Марков
В улан-удэнском СИЗО прошёл День правовой помощи
В улан-удэнском СИЗО прошёл День правовой помощи
Общество, 20.11.2020
Подростки получили бесплатную правовую консультацию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^