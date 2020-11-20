Боксёр из Бурятии сразится за пояс WBO Global

Общество, Фото: страница Руслана Файфера

Бой состоится в Беларуси



В Беларуси продолжается серия профессиональных турниров, в которых принимают участие видные российские боксёры. Одним из центральных боёв станет сражение боксёра-профессионала, уроженца Бурятии Руслана Файфера против ещё одного россиянина Али Измайлова. Они сразятся за пояс WBO Global с Али Измайловым.



- На главный бой выйдет один из опытнейших бойцов России, в послужном списке которого к 29-ти годам значатся уже 27 поединков. В этот раз Руслан Файфер выйдет биться за титул WBO Global в полутяжёлом весе, хотя до сих пор мы знали его как боксёра из первого тяжёлого дивизиона. Боец из Бурятии стартовал в профи семь лет назад и довольно быстро начал брать титулы. В 2017-м году Файфер взял сразу два пояса – интернациональный в IBF и чемпиона Азии в WBA, нокаутировав в четвёртом раунде угандийца Давида Басаджамивуле. Два года назад Руслан впервые проиграл, уступив решением судей непобеждённому на тот момент американцу Эндрю Табити. Год назад Файфер стал чемпионом Евразии, справившись с другим россиянином Юрием Кашинским, но в этом августе был нокаутирован ещё одним «крузером»-соотечественником Алексеем Папиным, который после этого стал обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, - говорится в сообщении TV Mag.



Дебютировать в полутяжёлом весе Файферу предстоит в схватке с менее опытным, но весьма перспективным представителем России. Али Измайлов дебютировал в профессиональном боксе в августе 2019-го года, а до этого был бронзовым призёром чемпионата России и чемпионом Северного Кавказа. Пока на счету 27-летнего ингушского бойца четыре победы, две из которых – досрочные. Однако встреча с Файфером станет первой большой проверкой для Измайлова и шансом взять дебютный пояс.

