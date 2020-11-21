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В Бурятии крепчают морозы

В Бурятии крепчают морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике температура опускалась до -35

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 ноября по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -14-19, местами -24-29, по северу и юго-западу до -30-35 мороза, днём -5-10, местами -14-19 мороза. По южному Прибайкалью ночью -8-13, днём -2-7 градусов.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -14-16 мороза, днём -6-8 градусов.
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