В Бурятии просят сэкономить на праздновании Нового года

Бурятский общественник считает, что жителям сейчас «абсолютно не до праздников»
Юрист, член Общественной палаты Бурятии Биликто Дугаров выступил с инициативой сократить финансирование празднования Нового года. Бурятский общественник предлагает сэкономленные деньги перенаправить на борьбу с коронавирусом.
- Читаю статью в «Российской газете» о том, что Кемеровская область выступила с инициативой сократить расходы на празднование Нового года и сэкономить на этом 50 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на поддержку медиков, закупку лекарств и средств защиты. Лично я полностью поддерживаю инициативу Кузбасса! Считаю, что сегодня намного важнее направить бюджетные средства на борьбу с Covid, на закупку лекарств и на выплаты врачам. Подобную практику необходимо обязательно применить и в Республике Бурятия, - поделился Биликто Дугаров в Facebook.
Он напомнил, что эпидемиологическая ситуация в республике сегодня крайне сложная. По мнению общественника, жителям Бурятии сейчас «абсолютно не до праздников».
- Кроме того, считаю необходимым сокращать и другие расходы бюджета, а высвобождаемые средства направлять на борьбу с Covid. К сожалению неизбежно придется чем-то жертвовать. В том числе и праздничными расходами. Новогоднее оформление должно быть сделано, но по минимальной планке, - предложил Биликто Дугаров.
Его предложение нашло как сторонников, так и противников. «Хорошая идея, надо поддержать! Тут не до жиру, быть бы живу!» - написала местная жительница. Другая улан-удэнка, муниципальная служащая, категорически не согласна: «Ну уж нет! Лишать народ единственного любимого праздника. Я против. Мы и так лишены радости последние восемь месяцев. Печаль печальная. Вы вспомните, какое восторг и настроение поднимается от нового года. А Новый год без украшений....»
Как сообщал «Байкал-Daily», на ледовый городок в этом году мэрия выделила шесть миллионов рублей. Это более чем вдвое больше, чем в последние годы. Деньги перенаправили на Новый год в связи с отменой Дня города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 9 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 13 667. Заболеваемость держится на высоком уровне с 20-х чисел октября.
В Бурятии просят сэкономить на праздновании Нового года
Общество, Фото:
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