Бурятские шахматисты стали призёрами первенства Сибири

Общество, Фото: шахматная школа Инны Ивахиновой

Юные спортсмены выступали за Иркутскую область



30 октября завершилось первенство Сибирского федерального круга по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет в Новокузнецком районе Кемеровской области. В соревнованиях приняло участие 47 спортсменов.



2 юных шахматиста из Бурятии, выступавшие за Иркутскую область, стали призёрами первенства. У мальчиков в возрасте до 11 лет второе место занял Кирилл Молоткин. Третьим стал среди мальчиков до 13 лат Найдан Цыремпилов. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

