Юные спортсмены выступали за Иркутскую область
30 октября завершилось первенство Сибирского федерального круга по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет в Новокузнецком районе Кемеровской области. В соревнованиях приняло участие 47 спортсменов.
2 юных шахматиста из Бурятии, выступавшие за Иркутскую область, стали призёрами первенства. У мальчиков в возрасте до 11 лет второе место занял Кирилл Молоткин. Третьим стал среди мальчиков до 13 лат Найдан Цыремпилов. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Бурятские шахматисты стали призёрами первенства Сибири
Общество, Фото:
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