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Бурятские шахматисты стали призёрами первенства Сибири

Бурятские шахматисты стали призёрами первенства Сибири
Общество,  Фото:шахматная школа Инны Ивахиновой
Юные спортсмены выступали за Иркутскую область

30 октября завершилось первенство Сибирского федерального круга по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет в Новокузнецком районе Кемеровской области. В соревнованиях приняло участие 47 спортсменов.

2 юных шахматиста из Бурятии, выступавшие за Иркутскую область, стали призёрами первенства. У мальчиков в возрасте до 11 лет второе место занял Кирилл Молоткин. Третьим стал среди мальчиков до 13 лат Найдан Цыремпилов. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
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