 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 ноября

03 ноября

Популярное

В Бурятии прибавилось 233 заражённых коронавирусом

В Бурятии прибавилось 233 заражённых коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Темпы заражения ковидом в республике всё ещё не снижаются

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 4 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 12 509. 64% (8014) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки заразились ещё 233 человека. Заболеваемость, набравшая темп в конце октября, всё ещё держится на высоком уровне. Впервые отметка в более чем 200 больных за сутки была взята 22 октября, с тех пор таков ежедневный суточный прирост. Пока рекорд – 237 заразившихся за сутки, по столько было 1 и 3 ноября.

Из 233 новых случаев COVID-19 165 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

За всё время выздоровели 8318 пациентов, или 66%. В том числе накануне вылечились 158 человек, также вчера дополнительно снято с наблюдения 235 пациентов.

Накануне скончались ещё пять больных коронавирусом. Летальные случаи фиксируют в последнее время ежедневно. За всё время умерли 205 человек.

На сегодня в стационарах республики получают лечение 2134 пациентов с коронавирусом. Из них 36 детей. 88 больных находятся в реанимации, из них 54 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 2541 койка, занято – 2134, свободно - 407 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,9%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 5083 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ развернут ковидный стационар для заражённых беременных.

Главу села в Кяхтинском районе оштрафовали за нарушение изоляции – будучи контактным, он сходил на богослужение в церковь.

Многофункциональный медицинский центр минобороны России, расположенный в Сосновом Бору в Улан-Удэ, работает с полной нагрузкой. Военные сняли на видео работу госпиталя изнутри.

Управление Роспотребнадзора и мобильные группы администрации Улан-Удэ обследовали предприятия розничной/оптовой торговли и точки общепита на территории торговых баз «Буркопсоюз», «Контакт», «Молпромсервис» и торгового комплекса «Центральный». Сообщается об очередных нарушениях.

В период пандемии коронавируса управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило, что не стоит забывать и о других сезонных респираторных заболеваниях, в частности об ОРВИ и гриппе. Представители Роспотребнадзора объяснили, в чём различия между симптомами этих двух заболеваний.

В недавнем сюжете Первого канала о работе врачей из ковидных госпиталей оказался и Улан-Удэ. Врач рассказала, что за полгода брала выходной лишь дважды.

В Бурятии придумали собственные держатели масок, их передали медикам.



коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ под вечер пойдёт снег
В Улан-Удэ под вечер пойдёт снег
Общество, 04.11.2020
В День народного единства в Бурятии немного снежно
В Бурятии отменены отправления нескольких поездов
В Бурятии отменены отправления нескольких поездов
Общество, 03.11.2020
Также изменяется график следования поездов в Иркутской области и Забайкалье
Иркутские спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате России по бодибилдингу
Иркутские спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате России по бодибилдингу
Общество, 03.11.2020
Иркутские спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате России по бодибилдингу
В 3 районах Забайкалья зарегистрировали «юбилейные» рождения
В 3 районах Забайкалья зарегистрировали «юбилейные» рождения
Общество, 03.11.2020
Новорожденных назвали Тимофеем, Артёмом и Софьей
В Гусиноозёрске после благоустройства открылся сквер
В Гусиноозёрске после благоустройства открылся сквер
Общество, 03.11.2020
На ремонт было выделено более 5 млн рублей
В Иркутской области стали чаще называть именами Артём и София
В Иркутской области стали чаще называть именами Артём и София
Общество, 03.11.2020
Среди редких имён новорожденных: Россия, Луна, Олимпий и Сварог
В Улан-Удэ назвали лучшие туристские «Маршруты года»
В Улан-Удэ назвали лучшие туристские «Маршруты года»
Общество, 03.11.2020
Окружной этап всероссийской премии прошёл в Бурятии
Ленинский округ в Иркутске отметил 100 лет
Ленинский округ в Иркутске отметил 100 лет
Общество, 03.11.2020
Эпидемиологическая ситуация не позволила устроить масштабные мероприятия
В Монголии из-за Бурятии закрыли свободную торговую зону
В Монголии из-за Бурятии закрыли свободную торговую зону
Общество, 03.11.2020
«Алтанбулаг» прекратил работу в связи с COVID-19 в Кяхтинском районе
Соцработник из Бурятии получила премию всероссийского конкурса
Соцработник из Бурятии получила премию всероссийского конкурса
Общество, 03.11.2020
Лучшим специалистом по семейному уходу названа Алёна Хилковская из Кабанского района
В Бурятии продлено заочное подтверждение инвалидности
В Бурятии продлено заочное подтверждение инвалидности
Общество, 03.11.2020
Облегчённый порядок освидетельствования будет действовать до 1 марта 2021 года
В Иркутской области запретили региональные соревнования
В Иркутской области запретили региональные соревнования
Общество, 03.11.2020
Также под запрет попали муниципальные и школьные турниры
«Им не место среди людей!»: Вышел фильм про иркутских молоточников
«Им не место среди людей!»: Вышел фильм про иркутских молоточников
Общество, 03.11.2020
Фильм рассказывает, как примерные мальчики превратились в хладнокровных убийц
Известный художник мечтает раскрасить гостиницу «Бурятия»
Известный художник мечтает раскрасить гостиницу «Бурятия»
Общество, 03.11.2020
Художник Зорикто Доржиев и скульптор Баир Сундупов предлагают городу яркие проекты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^