В Бурятии прибавилось 233 заражённых коронавирусом

Темпы заражения ковидом в республике всё ещё не снижаются
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 4 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 12 509. 64% (8014) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки заразились ещё 233 человека. Заболеваемость, набравшая темп в конце октября, всё ещё держится на высоком уровне. Впервые отметка в более чем 200 больных за сутки была взята 22 октября, с тех пор таков ежедневный суточный прирост. Пока рекорд – 237 заразившихся за сутки, по столько было 1 и 3 ноября.
Из 233 новых случаев COVID-19 165 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
За всё время выздоровели 8318 пациентов, или 66%. В том числе накануне вылечились 158 человек, также вчера дополнительно снято с наблюдения 235 пациентов.
Накануне скончались ещё пять больных коронавирусом. Летальные случаи фиксируют в последнее время ежедневно. За всё время умерли 205 человек.
На сегодня в стационарах республики получают лечение 2134 пациентов с коронавирусом. Из них 36 детей. 88 больных находятся в реанимации, из них 54 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 2541 койка, занято – 2134, свободно - 407 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,9%, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 5083 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ развернут ковидный стационар для заражённых беременных.
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Многофункциональный медицинский центр минобороны России, расположенный в Сосновом Бору в Улан-Удэ, работает с полной нагрузкой. Военные сняли на видео работу госпиталя изнутри.
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