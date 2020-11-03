В Бурятии придумали собственные держатели масок









Сотрудники детского технопарка «Кванториум» передали в ковидный госпиталь Центра Восточной медицины на Верхней Берёзовке 100 держателей масок. Они сделаны по новому дизайну, разработанного специалистами технопарка. Благодаря таким держателям маски держатся не на ушах, что удобно при постоянном ношении.- В отличии от тех, что уже используются, держатели масок из «Кванториума» сделаны из ПЭТ, режутся на лазерном гравёре быстрее по времени и в больших объёмах. Кроме этого, они гибче и легче, чем из PLA-пластика, а значит и прослужат дольше, без трещин и поломок. Для удобства сотрудникам, изготовлены два вида размеров держателей – поменьше и побольше, - написал на своей странице в Facebook руководитель детского технопарка «Кванториум» Борис Шульга.Кроме этого, для тестирования работникам госпиталя были направлены ещё 15 модернизированных защитных щитка, состоящих полностью из ПЭТ. Конструкция позволяет обрабатывать их дезинфицирующим раствором и использовать повторно без просушивания.- Сегодня опробовали держатели и щитки на себе, ощущения комфортные. Надеемся, врачам они чуточку облегчат их нелёгкую работу, - отзываются о приспособлении сотрудники «Кванториума».