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В Бурятии главу села оштрафовали за поход в церковь

В Бурятии главу села оштрафовали за поход в церковь
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава села пошёл на риск ради богослужения

Кяхтинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, которое совершил глава поселения во время режима изоляции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 июля в селе Убур-Киреть прошли похороны, на которые, несмотря на запрет на массовые мероприятия, собрались 92 человека. На похороны приехала и семья из Московской области. Спустя четыре дня коронавирус был подтверждён у главы семейства, а 16 июля – у его жены и дочери. Село Убур-Киреть даже закрывали на карантин

Одним из участников похорон и поминального обеда был глава сельского поселения. 11 июля он был включен в круг контактных лиц и получил постановление о соблюдении режима самоизоляции течение 14 дней. 

Однако 12 июля глава поселения ушёл на богослужение в церковь в селе Тамир. Были там и другие прихожане.

Ситуацию комментировал главный санврач республики Сергей Ханхареев. Он назвал действия главы села, который должен был сидеть дома, безответственными.

В отношении главы сельского поселения было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Суд признал главу виновным, назначив ему штраф.

Постановление в законную силу не вступило.

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