Ковидный стационар появится в городском роддоме Улан-Удэ
В связи с осложняющейся ситуацией с коронавирусом минздрав Бурятии разработал новый порядок маршрутизации беременных и рожениц. В городском роддоме Улан-Удэ развернут ковидный стационар для беременных и рожениц
- На базе городского перинатального центра развёрнуто 60 перепрофилированных коек для лечения беременных, рожениц, родильниц, новорождённых, пациенток с острой гинекологической патологией с подтвержденным, подозрительным или вероятным случаем коронавируса. Для этих целей переоборудован блок «Б» городского роддома на проспекте Строителей, 2, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Персонал медицинского учреждения прошёл необходимую подготовку для работы в условиях распространения ковида.
Оперативной информация о состоянии больных будет постоянно передаваться в акушерский дистанционный консультативный центр, который создан на базе республиканского перинатального центра.
К ведению и сопровождению беременных из Улан-Удэ подключатся специалисты республиканского перинатального центра. Там развернуто 60 коек в отделении патологии беременности для лечения беременных с акушерской патологией с 22 недель гестации, состоящих на диспансерном учёте в женских консультациях Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии заболели коронавирусом 237 человек. Это повторение суточного рекорда, установленного 1 ноября. Общее число случаев заражения достигло 12 276.
В Улан-Удэ развернут ковидный стационар для заражённых беременных
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