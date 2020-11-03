Врач из Улан-Удэ за полгода брала выходной лишь дважды

В сюжете Первого канала о работе врачей из ковидных госпиталей оказался и Улан-Удэ















На Первом канале вышел новостной сюжет о российских врачах, работающих сегодня на износ.«Носить маски и перчатки. Это ведь совсем не сложно. Но именно так каждый из нас может помочь замедлить распространение коронавируса и сократить нагрузку на врачей, которые, не жалея себя, месяцами не видя близких, работают на износ, спасая других», - обратилась к зрителям ведущая новостей Первого канала.В видео в том числе показали врача-пульмонолога из Улан-Удэ Оксану Намжилон. Она работает в инфекционном госпитале для COVID-пациентов с апреля. Первый канал использовал видео интервью с врачом, которое брал местный телеканал «Тивиком».- Я очень скучаю по своим родителям, потому что я к ним не хожу. Я их не видела очень долго, разговариваю с ними по телефону, только по видеосвязи, — рассказала «Тивикому» Оксана Намжилон.За последние полгода Оксана лишь дважды брала выходной. Решила меньше появляться дома, чтобы не заразить родных. «У врачей ведь тоже семьи, родители и свои личные проблемы. Но жалеть себя некогда. Все силы брошены не борьбу за жизни людей», - отмечается в сюжете Первого канала.- И морально тяжело, и физически тяжело. Я могу сказать, что на прошлой неделе это было уже до слёз, потому что пациентов поступает большое количество. Я очень прошу население: пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. Берегите себя, носите маски и респираторы, — призвала Оксана Намжилон.