 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 ноября

02 ноября

Популярное

Врач из Улан-Удэ за полгода брала выходной лишь дважды

Врач из Улан-Удэ за полгода брала выходной лишь дважды
Общество, 
В сюжете Первого канала о работе врачей из ковидных госпиталей оказался и Улан-Удэ 

На Первом канале вышел новостной сюжет о российских врачах, работающих сегодня на износ.

«Носить маски и перчатки. Это ведь совсем не сложно. Но именно так каждый из нас может помочь замедлить распространение коронавируса и сократить нагрузку на врачей, которые, не жалея себя, месяцами не видя близких, работают на износ, спасая других», - обратилась к зрителям ведущая новостей Первого канала.

В видео в том числе показали врача-пульмонолога из Улан-Удэ Оксану Намжилон. Она работает в инфекционном госпитале для COVID-пациентов с апреля. Первый канал использовал видео интервью с врачом, которое брал местный телеканал «Тивиком».

- Я очень скучаю по своим родителям, потому что я к ним не хожу. Я их не видела очень долго, разговариваю с ними по телефону, только по видеосвязи, — рассказала «Тивикому» Оксана Намжилон.

За последние полгода Оксана лишь дважды брала выходной. Решила меньше появляться дома, чтобы не заразить родных. «У врачей ведь тоже семьи, родители и свои личные проблемы. Но жалеть себя некогда. Все силы брошены не борьбу за жизни людей», - отмечается в сюжете Первого канала.

- И морально тяжело, и физически тяжело. Я могу сказать, что на прошлой неделе это было уже до слёз, потому что пациентов поступает большое количество. Я очень прошу население: пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. Берегите себя, носите маски и респираторы, — призвала Оксана Намжилон.



врачи коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Врач из Улан-Удэ за полгода брала выходной лишь дважды
Врач из Улан-Удэ за полгода брала выходной лишь дважды
Общество, 03.11.2020
В сюжете Первого канала о работе врачей из ковидных госпиталей оказался и Улан-Удэ

Улан-удэнка удивилась скоплению машин «скорой помощи»
Улан-удэнка удивилась скоплению машин «скорой помощи»
Общество, 03.11.2020
По поводу «очереди» из скорых развернулась дискуссия в соцсети
Почта России продлила акцию по доставке экспортных посылок
Почта России продлила акцию по доставке экспортных посылок
Общество, 03.11.2020
До 30 ноября Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта
Больше половины жителей Бурятии испытывают проблемы с парковкой
Больше половины жителей Бурятии испытывают проблемы с парковкой
Общество, 03.11.2020
Ситуация сильно ухудшилась за последние шесть лет
Коронавирус в Бурятии не отступает и повторяет рекорды
Коронавирус в Бурятии не отступает и повторяет рекорды
Общество, 03.11.2020
Общее число случаев заболевания неуклонно движется к 13 тысячам
В прокуратуре Улан-Удэ проведут приём граждан
В прокуратуре Улан-Удэ проведут приём граждан
Общество, 03.11.2020
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Жительнице Бурятии не ответили письменно на заявление
Жительнице Бурятии не ответили письменно на заявление
Общество, 03.11.2020
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности
В Улан-Удэ днём около 0 градусов
В Улан-Удэ днём около 0 градусов
Общество, 03.11.2020
Существенных осадков в республике не ожидается
В Бурятии продлён приём заявок на конкурс эстрадной песни
В Бурятии продлён приём заявок на конкурс эстрадной песни
Общество, 02.11.2020
Отправить заявки на детский конкурс «Наранай Туяа» можно до 10 ноября
В Бурятии проведут «Ночь искусств» для детей и юношества
В Бурятии проведут «Ночь искусств» для детей и юношества
Общество, 02.11.2020
Акция проходит под девизом «Искусство объединяет»
В Туве наградили медалями детей-героев
В Туве наградили медалями детей-героев
Общество, 02.11.2020
Впервые награду «За проявленное мужество» получили 4 детей
Буддисты России отметят сошествие Будды на Землю
Буддисты России отметят сошествие Будды на Землю
Общество, 02.11.2020
В дацанах проведут трёхдневный хурал «Лхабаб Дуйсэн»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^