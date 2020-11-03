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В Улан-Удэ показали работу военного ковидного госпиталя изнутри

В Улан-Удэ показали работу военного ковидного госпиталя изнутри
Общество, 
Пациенты заявляют, что довольны лечением и современным оснащением госпиталя. Видео

Многофункциональный медицинский центр минобороны России, расположенный в Сосновом Бору в Улан-Удэ, работает с полной нагрузкой. Ведётся приём пациентов в том числе по скорой помощи, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в соцсетях разгорелся скандал по поводу этого медцентра. В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали фотографии старых тумбочек и двухъярусных кроватей. Но, как оказалось, эти снимки не свежие. Тогда было официально заявлено, что что фотографии были сняты во время того, когда госпиталь достраивался. В этих двух палатах жили строители. 

На свежем видео министерства обороны показан госпиталь изнутри. Здесь не видно двухъярусных кроватей или старой мебель. Пациенты также заявили, что здесь всё новое.



Половина коечного фонда госпиталя выделена под размещение гражданских пациентов коронавирусом. Пациенты довольны получаемым лечением и говорят о положительной динамике самочувствия.

- Лечение хорошее, на уровне. Дома я лежал, задыхался. Здесь у меня сразу динамика… (положительная), - рассказал проходящий лечение мужчина.

Постовая медсестра инфекционного отделения Галина Тугульдурова рассказала о своей работе. Она ежедневно проводит осмотр своих пациентов, назначает им лечение и наблюдает динамику. Также она поведала о принципах работы прибора пульсоксиметр, который определяет уровень насыщения кислородом.

- Пульсоксиметр портативный. Мы измеряем насыщение кислородом периферической крови. Ежедневно, а иногда несколько раз в день. если, например, выявлено проявление дыхательной недостаточности – это надо постоянно мониторить, чтобы мы могли вовремя оказать необходимую терапию пациенту, - рассказала Галина Тугульдурова.

Другая пациентка также поблагодарила персонала и заявила, что у неё нет нареканий.

- Я получаю лечение в полном объёме. Считаю, что это самые лучшие условия в нашем городе. Здесь, душ, кислород, мы дышим каждый день, четырёхразовое питание. Медперсоналу низкий поклон за то, что они сейчас работают в таких условиях. Им, конечно, очень сложно приходится, они все большие молодцы! Очень хорошо, что этот госпиталь построили. Большая помощь городу и вообще всем медикам, - поделилась женщина.

В медцентре оказывают помощь более 60-ти высококвалифицированных военных специалистов. В круглосуточном режиме посменно несут дежурство военные медики, в полной экипировке по нескольку часов в сутки проводя в «красной зоне».

- В палату заходит только тот, кому надо: медсестра зашла, чтобы процедуру провести, - рассказывает медик.

Предварительно, все военные медицинские специалисты прошли повышение квалификации и дополнительную подготовку в диагностике и лечении инфекционных патологий на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре военный медцентр начал принимать не только военных, но и гражданских лиц с коронавирусом.

Этот госпиталь возвели весной всего за 49 дней.

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