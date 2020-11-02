Маскотом вуза в Улан-Удэ стала рысь

Общество, Фото: профком студентов ВСГУТУ

Во ВСГУТУ выбрали свой талисман



В Улан-Удэ 29 октября подвели итоги творческого конкурса «Талисман ВСГУТУ». Поиск маскота для вуза стартовал 20 января. В конкурсе приняли участие 26 студентов.



Отбор победителя проводила экспертная комиссия, в состав которой входило не менее 5 человек: представители общественности и профессионального сообщества. Эскиз для талисмана должен был быть оригинальным, технологичным и символизировать для общественности образ вуза.



Подведение итогов конкурса прошло в прямом эфире, и победителем стала студентка 3 курса ФЭСТД Аяна Тыпшеева с эскизом рыси.



- Я узнала про данный конкурс из социальных сетей. Решила принять участие так как мне показалось, что это будет интересно, но и увидела призовой фонд, - делится победительница конкурса. - Идея пришла не сразу. Я долго думала, каким может быть талисман университета, просмотрела много вариантов талисманов других университетов. После подумала о названии нашего университета и решила, что талисманом будет зверь из Сибири. Придумав образ, начала думать насчёт одежды и аксессуаров – решила одеть в футболку с эмблемой нашего университета и шорты, так как это будет легче анимировать, да и делать игрушки с такой одеждой легко. Потом я решила добавить очки, чтобы показать, что он, обучающийся технологического университета. Не помню сколько времени я потратила на создание, но где-то около 5 часов точно. На победу особо не рассчитывала, так как я не часто выигрываю в конкурсах. Это был невероятный опыт. Думаю, что никогда не забуду эти чувства радости.



Участнику, набравшему наибольшее количество голосов, профком студентов выделил призовой фонд в размере 10000 рублей. Всем участникам конкурса будут выданы сертификаты, сообщает пресс-служба профсоюзной организации студентов ВСГУТУ.

